Sermaye piyasalarının güçlü oyuncusu İş Yatırım (ISMEN), merakla beklenen 2025 yılı son çeyrek bilançosunu açıkladı.

Finansal tabloların netleşmesiyle birlikte aracı kurumlar da değerleme modellerini güncelleyerek yeni HEDEF fiyatlarını duyurmaya başladı.

6 Mart 2026 tarihinde gelen son analiz, yatırımcılar arasında heyecan yarattı.

BORSA HAKKINDA YATIRIMCI GÖRÜŞLERİ VE YORUMLARIN YER ALDIĞI FORUM SAYFASINA BURADAN ERİŞEBİLİRSİNİZ.

DENİZ YATIRIM'DAN "AL" TAVSİYESİYLE GÜÇLÜ HEDEF

Bilançoyu mercek altına alan Deniz Yatırım, ISMEN hisseleri için yayınladığı güncel analizde iyimser beklentisini korudu.

Kurum, İş Yatırım hisseleri için hedef fiyatını 67,90 TL seviyesinde belirlerken, tavsiyesini ise "AL" olarak sürdürdüğünü açıkladı.

PRİM POTANSİYELİ DİKKAT ÇEKİYOR: YÜZDE 52,99

Hissenin piyasadaki son işlem fiyatı olan 44,38 TL baz alındığında, Deniz Yatırım’ın öngördüğü hedef fiyat yatırımcılara yaklaşık yüzde 53 oranında bir getiri potansiyeli sunuyor.

İş Yatırım’ın 2025 yılı performansını yansıtan kâr rakamlarının ardından, diğer büyük aracı kurumların da önümüzdeki günlerde hedef fiyat güncellemelerine devam etmesi bekleniyor.

Piyasa analistleri, yüksek işlem hacimleri ve güçlü özkaynak yapısıyla dikkat çeken ISMEN’in, 2026 yılında da sektördeki ağırlığını koruyacağını öngörüyor.

Not: Burada yer alan bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Hedef fiyatlar, aracı kurumların analizlerine dayalı tahminleri içermektedir.