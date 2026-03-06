Küresel piyasalarda güvenli liman talebi yeniden güç kazanırken, Morgan Stanley cephesinden dikkat çeken bir teknik değerlendirme geldi. Bankaya göre ons altında 5.200 dolar seviyesi kritik eşik konumunda bulunuyor. Bu seviyenin üzerinde kalıcılık sağlanması halinde yeni bir ralli dalgası başlayabilir.

5.200 SEVİYESİ NEDEN ÖNEMLİ?

Teknik görünümde altın, uzun süredir yükselen kanal içinde hareket ediyor. Son yükselişlerde 5.200 dolar bölgesi güçlü bir direnç olarak çalıştı.

Morgan Stanley analistleri, bu seviyenin;

-Psikolojik direnç olması

-Kısa vadeli zirve bölgesi olması

-Kanal üst bandına yakın seyretmesi nedeniyle kırılması halinde alım iştahının artabileceğini belirtiyor.

KANAL KORUNDUĞU SÜRECE TREND YUKARI

Grafik yapısında yükselen trend kanalı korunuyor. 4.820 dolar civarı ise ilk güçlü destek olarak öne çıkıyor. Bu seviyenin üzerinde kalındığı sürece teknik görünüm pozitif kalmaya devam ediyor.

Uzmanlara göre 5.200 dolar üzerindeki günlük kapanışlar:

-5.400 – 5.500 dolar bandını gündeme taşıyabilir

-Momentum alımlarını hızlandırabilir

-Yeni zirve denemelerini tetikleyebilir

KÜRESEL RİSKLER VE ALTIN TALEBİ

ABD-İran gerilimi, jeopolitik riskler ve merkez bankalarının altın alımları fiyatı destekleyen ana unsurlar arasında yer alıyor. Dolar endeksindeki olası zayıflama da altın lehine bir diğer faktör olarak görülüyor. Özetle; teknik yapı bozulmadığı ve 5.200 direnci aşılmadığı sürece altın temkinli yükselişini sürdürüyor. Ancak bu seviyenin üzerinde kalıcı bir hareket, piyasada “yeni ralli” söylemlerini güçlendirebilir.

Not: Bu içerik yatırım tavsiyesi değildir.