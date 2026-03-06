Bloomberg’in kaynaklarına dayandırdığı bilgilere göre Polonya Merkez Bankası (NBP) Başkanı Adam Glapinski, savunma harcamalarını iki katına çıkarmak için altın rezervlerinin bir kısmının nakde çevrilmesini önerdi.

Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki tarafından da desteklendiği belirtilen bu plana göre, altın satışından yaklaşık 13 milyar dolarlık bir kaynak yaratılması hedefleniyor.

AB KREDİLERİNE ALTERNATİF ARAYIŞI

Varşova yönetiminin bu radikal adımı atmasındaki temel motivasyon, Avrupa Birliği’nin sunduğu 174 milyar dolarlık "silah karşılığı kredi" programına bağımlı kalmamak. Polonyalı yetkililer, AB fonlarının maliyetli olduğunu ve bu durumun ABD ile olan stratejik ilişkileri zedeleyebileceğinden endişe ediyor.

Planın detaylarına göre:

• Altın Satışı ve Geri Alım: Yaklaşık 550 tonluk rezervin bir kısmı satılarak kar realize edilecek, ilerleyen dönemde bu altınlar tekrar yerine konacak.

• Ek Kaynaklar: Merkez bankasının diğer gelir kalemleriyle birlikte bu yıl savunma için 16 milyar dolarlık ek bütçe oluşturulacak.

• Yasal Düzenleme: Bir diğer seçenek ise altın rezervlerinin yeniden değerlenmesine izin verecek bir yasa değişikliği ile oluşan değer artışını doğrudan savunma sanayiine aktarmak.

"GÜVENLİ LİMAN" STRATEJİSİNDE KESKİN DÖNÜŞ

Eğer bu plan hayata geçerse, Polonya için tam anlamıyla bir saf değişikliği yaşanacak. NBP, sadece 2024 ve 2025 yıllarında rezervlerine 200 tondan fazla altın ekleyerek dünyanın en büyük resmi alıcısı konumuna yükselmişti.

Başkan Glapinski, daha birkaç ay önce altını "küresel kargaşa dönemindeki tek güvenli yatırım aracı" olarak tanımlamış ve rezervlerdeki payını yüzde 30’a çıkarmayı hedeflediklerini açıklamıştı.

Ancak kapıdaki güvenlik tehditleri, ekonomik önceliklerin "finansal güvenceden" "askeri caydırıcılığa" kaymasına neden olmuş görünüyor.

