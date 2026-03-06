Bank of America Corporation’ın yüzde 100 kontrolüne sahip olduğu Merrill Lynch International, 4 Mart 2026 tarihinde MANAS paylarında yoğun bir işlem trafiği yönetti. Yapılan açıklamaya göre:

• İşlem Detayları: 23,55 TL - 23,61 TL fiyat aralığından toplam 7.081.491 nominal tutarlı alış ve 5.410.411 nominal tutarlı satış işlemi gerçekleştirildi.

• Net Artış: İşlemler sonucunda net 1.671.080 adet pay satın alınmış oldu.

• Yeni Pay Oranı: Bu hamleyle birlikte BofA’nın Manas Enerji sermayesindeki dolaylı pay oranı yüzde 5,003 seviyesine ulaşarak yasal bildirim sınırını aştı.

BORSADA MANAS: YILLIK GRAFİKTE GÖZ DOLDURUYOR

BofA’nın alım haberiyle gündeme gelen Manas Enerji’nin 6 Mart 2026 tarihli borsa verileri, hissenin uzun vadeli yatırımcısına sunduğu kazancı ortaya koyuyor:

• Güncel Fiyat: Hisse, 5 Mart Perşembe günü kapanışında 21,26 TL seviyesinden işlem görerek günlük bazda yüzde 9,99’luk bir geri çekilme yaşadı.

• Uzun Vadeli Performans: Kısa vadeli bu düzeltmeye rağmen MANAS, aylık bazda yüzde 111,54, yıllık bazda ise yüzde 280,33 gibi rekor bir yükseliş grafiğine sahip.

• İşlem Hacmi: Gün içinde 795,8 milyon TL’lik işlem hacmine ulaşan hissede 36,3 milyon lotluk el değiştirme gerçekleşti.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.