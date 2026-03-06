Borsa İstanbul'da yabancı yatırımcıların pay sahipliği oranları, İş Yatırım’ın güncel bülteniyle mercek altına alındı. 6 Mart itibarıyla borsanın genel yabancı payı günlük bazda -0,18 puanlık bir düşüşle yüzde 36,22 seviyesine geriledi.

Yabancı oranlarında günlük bazda artış ve azalış yaşayan şirketler arasında şu isimler ön plana çıktı:

• Yabancı Oranı Artanlar: SASA (2,36 bps), BULGS (0,89 bps) ve ESCAR (0,8 bps) yabancı ilgisinin arttığı ilk üç hisse oldu.

• Yabancı Oranı Azalanlar: AKFIS (-3,86 bps), MOPAS (-3,09 bps) ve MEGMT (-2,97 bps) ise yabancı payının en çok düştüğü hisseler olarak kaydedildi.

BORSA HAKKINDA YATIRIMCI GÖRÜŞLERİ VE YORUMLARIN YER ALDIĞI FORUM SAYFASINA BURADAN ERİŞEBİLİRSİNİZ.

Borsa düşerken yabancılar o hisseleri topladı 1

SÜREKLİLİK GÖSTEREN TRENDLER: KİM ALIYOR, KİM SATIYOR?

Raporda, yabancı yatırımcıların sadece günlük değil, belirli bir periyot boyunca kesintisiz alım veya satım yaptığı hisseler de listelendi.

Yabancı Payı Sürekli Artanlar:

Bazı hisselerde yabancı girişi 10 güne ulaşan bir istikrar kazandı:

• GLYHO, GMTAS ve GRTHO: 10 gündür kesintisiz artış.
• SEGMN: 9 gündür kesintisiz artış.
ASGYO: 7 gündür kesintisiz artış.

Borsa düşerken yabancılar o hisseleri topladı 2

Yabancı Payı Sürekli Düşenler:

Aşağıdaki hisselerde ise yabancı yatırımcılar tam 10 gündür aralıksız satış tarafında yer alıyor:

AKGRT, BFREN, BUCIM, EGEEN ve GEDIK.

EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER

Hisse Fiyat Hacim Fark Saat
TUPRS 258.75 9.198.294.879,55 % 4.84 14:26
THYAO 277.75 8.428.430.211,50 % -2.29 14:26
ASELS 342 6.494.035.168,25 % -0.87 14:26
MANAS 20.86 3.945.676.563,73 % -1.88 14:26
ISCTR 14.47 3.872.195.173,56 % -3.4 14:26
Tüm Hisseler

Yasal Uyarı: Bu haber metni, İş Yatırım tarafından sağlanan halka açık veriler derlenerek hazırlanmıştır ve kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Yatırım kararlarınızı SPK lisanslı uzmanlara danışarak vermeniz önerilir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
PARTNERBorsa İstanbul'da kâr satışı günü: BofA topladıklarını satıyor Borsa İstanbul'da kâr satışı günü: BofA topladıklarını satıyor
PARTNERPFDK'den 7 Süper Lig kulübüne para cezası! Aralarında Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş da varPFDK'den 7 Süper Lig kulübüne para cezası! Aralarında Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş da var