Yabancı oranlarında günlük bazda artış ve azalış yaşayan şirketler arasında şu isimler ön plana çıktı:

• Yabancı Oranı Artanlar: SASA (2,36 bps), BULGS (0,89 bps) ve ESCAR (0,8 bps) yabancı ilgisinin arttığı ilk üç hisse oldu.

• Yabancı Oranı Azalanlar: AKFIS (-3,86 bps), MOPAS (-3,09 bps) ve MEGMT (-2,97 bps) ise yabancı payının en çok düştüğü hisseler olarak kaydedildi.

BORSA HAKKINDA YATIRIMCI GÖRÜŞLERİ VE YORUMLARIN YER ALDIĞI FORUM SAYFASINA BURADAN ERİŞEBİLİRSİNİZ.

SÜREKLİLİK GÖSTEREN TRENDLER: KİM ALIYOR, KİM SATIYOR?

Raporda, yabancı yatırımcıların sadece günlük değil, belirli bir periyot boyunca kesintisiz alım veya satım yaptığı hisseler de listelendi.

Yabancı Payı Sürekli Artanlar:

Bazı hisselerde yabancı girişi 10 güne ulaşan bir istikrar kazandı:

• GLYHO, GMTAS ve GRTHO: 10 gündür kesintisiz artış.

• SEGMN: 9 gündür kesintisiz artış.

• ASGYO: 7 gündür kesintisiz artış.

Yabancı Payı Sürekli Düşenler:



Aşağıdaki hisselerde ise yabancı yatırımcılar tam 10 gündür aralıksız satış tarafında yer alıyor:

• AKGRT, BFREN, BUCIM, EGEEN ve GEDIK.

EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Hisse Fiyat Hacim Fark Saat TUPRS 258.75 9.198.294.879,55 % 4.84 14:26 THYAO 277.75 8.428.430.211,50 % -2.29 14:26 ASELS 342 6.494.035.168,25 % -0.87 14:26 MANAS 20.86 3.945.676.563,73 % -1.88 14:26 ISCTR 14.47 3.872.195.173,56 % -3.4 14:26 Tüm Hisseler

Yasal Uyarı: Bu haber metni, İş Yatırım tarafından sağlanan halka açık veriler derlenerek hazırlanmıştır ve kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Yatırım kararlarınızı SPK lisanslı uzmanlara danışarak vermeniz önerilir.