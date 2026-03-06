Borsa İstanbul'da yabancı yatırımcıların pay sahipliği oranları, İş Yatırım’ın güncel bülteniyle mercek altına alındı. 6 Mart itibarıyla borsanın genel yabancı payı günlük bazda -0,18 puanlık bir düşüşle yüzde 36,22 seviyesine geriledi.
Yabancı oranlarında günlük bazda artış ve azalış yaşayan şirketler arasında şu isimler ön plana çıktı:
• Yabancı Oranı Artanlar: SASA (2,36 bps), BULGS (0,89 bps) ve ESCAR (0,8 bps) yabancı ilgisinin arttığı ilk üç hisse oldu.
• Yabancı Oranı Azalanlar: AKFIS (-3,86 bps), MOPAS (-3,09 bps) ve MEGMT (-2,97 bps) ise yabancı payının en çok düştüğü hisseler olarak kaydedildi.
SÜREKLİLİK GÖSTEREN TRENDLER: KİM ALIYOR, KİM SATIYOR?
Raporda, yabancı yatırımcıların sadece günlük değil, belirli bir periyot boyunca kesintisiz alım veya satım yaptığı hisseler de listelendi.
Yabancı Payı Sürekli Artanlar:
Bazı hisselerde yabancı girişi 10 güne ulaşan bir istikrar kazandı:
• GLYHO, GMTAS ve GRTHO: 10 gündür kesintisiz artış.
• SEGMN: 9 gündür kesintisiz artış.
• ASGYO: 7 gündür kesintisiz artış.
Yabancı Payı Sürekli Düşenler:
Aşağıdaki hisselerde ise yabancı yatırımcılar tam 10 gündür aralıksız satış tarafında yer alıyor:
• AKGRT, BFREN, BUCIM, EGEEN ve GEDIK.
Yasal Uyarı: Bu haber metni, İş Yatırım tarafından sağlanan halka açık veriler derlenerek hazırlanmıştır ve kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Yatırım kararlarınızı SPK lisanslı uzmanlara danışarak vermeniz önerilir.