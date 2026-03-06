ABD merkezli yatırım bankası Goldman Sachs, Hürmüz Boğazı'nda artan gerilimin küresel petrol piyasaları için ciddi risk oluşturduğunu belirtti. Banka, boğazdaki sevkiyatın uzun süre aksaması halinde Brent petrol fiyatının 100 doların üzerine çıkabileceği uyarısında bulundu. Goldman Sachs ayrıca petrol ve gaz tankerlerini korumaya yönelik güvenlik önlemlerinin mevcut krizi çözmek için yeterli olmayabileceğini değerlendirdi.

TANKER YOĞUNLUĞU ESKORT UYGULAMASINI ZORLAŞTIRIYOR

Goldman Sachs'ın küresel emtia araştırmaları eş başkanı Samantha Dart, Bloomberg'e yaptığı açıklamada tanker trafiğinin yoğunluğu nedeniyle askeri eskort uygulamasının pratikte sınırlı kalabileceğine dikkat çekti.

Dart, boğazdan geçen tanker sayısının oldukça yüksek olduğunu belirterek deniz eskortlarının uygulanabilirliğinin tartışmalı olduğunu söyledi. Ayrıca insansız hava araçlarıyla gerçekleştirilebilecek saldırılara karşı bu yöntemin ne kadar etkili olacağı konusunda da soru işaretleri bulunduğunu ifade etti.

ABD TANKER GÜVENLİĞİ İÇİN YENİ SEÇENEKLERİ DEĞERLENDİRİYOR

ABD Başkanı Donald Trump'ın, bölgedeki petrol tankerlerinin güvenli şekilde hareket edebilmesi için sigorta destekleri ve askeri eskort seçeneklerini gündeme aldığı belirtiliyor.

Ancak Orta Doğu'da hafta sonu başlayan çatışmaların ardından Hürmüz Boğazı'nda petrol sevkiyatının ciddi ölçüde aksadığı ifade ediliyor. Boğazın fiilen kapanmasıyla birlikte bazı Körfez ülkelerinin üretimi geçici olarak durdurmak zorunda kaldığı bildirildi.

BRENT PETROL TAHMİNİ YUKARI YÖNLÜ REVİZE EDİLDİ

Goldman Sachs, yaşanan gelişmelerin ardından petrol fiyatlarına yönelik beklentilerini de güncelledi. Banka, Brent petrol için ikinci çeyrek fiyat tahminini varil başına 66 dolardan 76 dolara yükseltti.

Küresel petrol piyasasında Brent Crude Oil fiyatı son dönemde yaklaşık 85 dolar seviyelerinde işlem görüyor. Haftalık bazda yaklaşık yüzde 16 yükselen Brent, 2022'den bu yana en güçlü haftalık artışını kaydetti. Haftanın son işlem gününde ise fiyat 84 dolar seviyelerine geriledi.

ABD ham petrolü olarak bilinen West Texas Intermediate (WTI) ise yaklaşık 80 dolar seviyesinde işlem gördü.

'UZUN SÜRELİ KESİNTİ FİYATLARI 100 DOLARIN ÜZERİNE TAŞIYABİLİR'

Goldman Sachs'a göre Hürmüz Boğazı'ndaki petrol akışının uzun süre kesintiye uğraması halinde fiyatlarda çok daha sert yükselişler yaşanabilir.

Banka, boğazdan geçen petrol akışının yaklaşık beş hafta boyunca düşük seviyede kalması durumunda Brent petrolün 100 doların üzerine çıkabileceği uyarısında bulundu.

Hürmüz Boğazı, dünya petrol ticaretinin önemli bir bölümünün geçtiği stratejik bir enerji koridoru olarak görülüyor. Bu nedenle bölgede yaşanabilecek herhangi bir aksama, küresel enerji piyasalarında doğrudan fiyatlar üzerinde baskı oluşturabiliyor.

