ING Group tarafından yayımlanan yeni raporda Türkiye ekonomisine ilişkin döviz kuru, enflasyon ve büyüme tahminleri paylaşıldı. "Turkey: Geopolitical shock increases risks" başlıklı değerlendirmede jeopolitik gelişmelerin Türkiye ekonomisi üzerindeki etkilerine dikkat çekilirken, Türk lirasının seyrine ilişkin dikkat çeken öngörüler yer aldı.

DOLAR/TL İÇİN 51 TL TAHMİNİ

ING ekonomistleri, dolar/TL kurunun 2026 yıl sonunda 51 TL seviyesine yükselmesini bekliyor. Raporda, kurdaki yukarı yönlü eğilimin önümüzdeki dönemde de devam edebileceği ifade edilirken 2027 yılı için daha yüksek seviyeler öngörüldü.

Buna göre dolar/TL kurunun 2027 yılının üçüncü çeyreğinde 57 TL seviyesine ulaşabileceği tahmin ediliyor. Aynı dönemde Euro/TL kurunun ise 69,6 seviyesine kadar yükselebileceği belirtiliyor.

ENFLASYONDA DÜŞÜŞ BEKLENTİSİ

Raporda Türkiye’de şubat ayında gıda fiyatlarının etkisiyle enflasyonun geçici olarak yükseldiği, ancak mart ayından itibaren yeniden düşüş eğilimine girebileceği ifade edildi.

ING'ye göre enflasyonun 2026 yılı sonunda yüzde 25 seviyesine gerilemesi bekleniyor. Enflasyonun 2027 yılının üçüncü çeyreğinde ise yüzde 19 seviyesine kadar düşebileceği tahmin ediliyor.

PETROL FİYATLARI CARİ AÇIK İÇİN RİSK

Değerlendirmede enerji fiyatlarının Türkiye ekonomisi açısından önemli bir risk unsuru olmaya devam ettiği vurgulandı. Petrol fiyatlarında yaşanabilecek yükselişin cari açık üzerinde belirgin etkiler yaratabileceği ifade edildi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından yapılan bir çalışmaya atıfta bulunulan raporda, Brent petrol fiyatında 10 dolarlık artışın Türkiye'nin cari açığını 4 ila 5 milyar dolar artırabileceği belirtildi.

Bu çerçevede ING, Türkiye için 2026 yılı cari açık tahminini 32 milyar dolar olarak revize etti.

FAİZ İNDİRİMİ TEMKİNLİ OLABİLİR

Raporda para politikasına ilişkin beklentilere de yer verildi. ING ekonomistleri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın mart ayında politika faizini yüzde 37 seviyesinde sabit tutabileceğini değerlendiriyor.

Yılın ilerleyen dönemlerinde ise faiz indiriminin kademeli ve temkinli şekilde yapılabileceği ifade ediliyor. Buna göre politika faizinin 2026 yılında yüzde 30 seviyesine, 2027 yılının üçüncü çeyreğinde ise yüzde 25 seviyesine gerilemesi bekleniyor.

TÜRKİYE EKONOMİSİNDE BÜYÜME BEKLENTİSİ

ING’nin projeksiyonlarına göre Türkiye ekonomisinde büyümenin önümüzdeki yıllarda kademeli şekilde hızlanabileceği öngörülüyor.

Raporda 2025 yılının son çeyreğinde büyümenin yüzde 3,4 seviyesinde gerçekleştiği, 2026 yılında ise yüzde 4,4 seviyesine çıkabileceği ifade edildi. Banka ayrıca büyümenin 2027 yılının ikinci çeyreğinde yüzde 5 seviyesine ulaşabileceğini tahmin ediyor.