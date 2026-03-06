T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2026 yılı Şubat ayına ilişkin Hazine nakit gerçekleşmelerini açıkladı.

Açıklanan verilere göre Şubat ayında Hazine'nin nakit gelirleri 1 trilyon 386 milyar TL, nakit giderleri ise 1 trilyon 479 milyar TL olarak kaydedildi.

Bu gelişmeler doğrultusunda Şubat ayında Hazine nakit dengesi 92,4 milyar TL açık verdi.