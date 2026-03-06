Hazine ve Maliye Bakanlığı, Şubat 2026 dönemine ilişkin Hazine nakit gerçekleşmelerini açıkladı. Buna göre Şubat ayında Hazine'nin nakit dengesi 92,4 milyar TL açık verdi.
T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2026 yılı Şubat ayına ilişkin Hazine nakit gerçekleşmelerini açıkladı.
Açıklanan verilere göre Şubat ayında Hazine'nin nakit gelirleri 1 trilyon 386 milyar TL, nakit giderleri ise 1 trilyon 479 milyar TL olarak kaydedildi.
Bu gelişmeler doğrultusunda Şubat ayında Hazine nakit dengesi 92,4 milyar TL açık verdi.