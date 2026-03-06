Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla acil servis hizmetleri konusunda vatandaşlara önemli bir hatırlatmada bulundu. Kurum, acil durumlarda sağlık hizmeti sunan hastanelerin SGK ile anlaşması olup olmadığına bakılmaksızın hastalardan ek ücret talep edemeyeceğini duyurdu.

ACİL DURUMLARDA ÜCRET TALEP EDİLEMİYOR

SGK yetkilileri, acil servise başvuran bazı vatandaşların hastanelerde "SGK anlaşmamız yok" ya da "Ücretli hizmet verebiliriz" şeklinde yanıtlarla karşılaşabildiğini belirtti. Kurum, acil durumlarda tıbbi müdahale için herhangi bir ön koşulun aranamayacağını vurguladı.

Acil sağlık hizmetlerinin geciktirilmeden verilmesi gerektiğine dikkat çeken SGK, bu tür durumlarda hastalardan ilave ücret talep edilmesinin mevzuata aykırı olduğunu ifade etti.

ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ SUT KAPSAMINDA

Acil durumlarda verilen sağlık hizmetlerinin bedelinin, Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) kapsamında belirlenen tarifeler üzerinden SGK tarafından karşılandığı belirtildi. Bu nedenle acil müdahale için vatandaşlardan ek ücret talep edilmesi yasal olarak mümkün değil.

Uzmanlar ise acil müdahalenin ardından hastanın hayati tehlikesinin ortadan kalktığı ve tedavi sürecinin devam ettiği bazı durumlarda yapılan işlemlerin ücretlendirmeye tabi olabileceğini ifade ediyor.