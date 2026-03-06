Küresel piyasalar Orta Doğu’dan gelen sıcak haberlerle çalkalanırken, altın fiyatları analistlerin işaret ettiği kritik eşiklerde seyrediyor. Spot altın, jeopolitik risklerin etkisiyle yüzde 1 artışla 5.124,73 dolara yükselirken, piyasanın gözü OANDA kıdemli analisti Kelvin Wong’un belirlediği teknik seviyelere çevrildi.

WONG’UN RADARI: 5.280 DOLAR KIRILIRSA HEDEF 5.448

Piyasanın kısa vadede dalgalı seyredeceğini öngören Kelvin Wong, yatırımcılar için yol haritası niteliğindeki şu seviyeleri paylaştı:

Kritik Direnç: 5.280 Dolar. Wong’a göre bu seviyenin aşılması, altını hızla 5.448 dolar bandına taşıyacak bir ivme yaratabilir.

Ana Destek: 5.040 Dolar. Olası geri çekilmelerde bu seviye, fiyatların tutunması gereken en önemli kale olarak görülüyor.

"İRAN’IN AÇIKLAMALARI TANSİYONU TIRMANDIRIYOR"

Jeopolitik cephedeki risklerin azalmak bir yana, daha da karmaşıklaştığını vurgulayan Wong, İran Dışişleri Bakanı’nın son röportajına dikkat çekti:

"İran güçlerinin ABD veya İsrail’in olası bir kara harekâtına hazır olduğunu söylemesi, gerilimin her an daha da tırmanabileceğini gösteriyor."

Kaynak: Bloomberg

