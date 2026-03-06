BIST 100 endeksi, dün sergilediği alış ağırlıklı seyrin ardından güne 13.080,87 puandan sembolik bir artışla başladı.

Ancak açılışın ardından gelen satışlarla birlikte endeks saat 12.44 itibarıyla yüzde 1'e yakın değer kaybederek 12.970 puan seviyelerine çekildi.

Piyasalardaki bu geri çekilmede, özellikle küresel enerji arzına yönelik risklerin (Hürmüz Boğazı gerilimi) ve bankacılık endeksindeki zayıflığın etkili olduğu görülüyor.

BANK OF AMERİCA’NIN RADARINDAKİ HİSSELER

Yatırımcıların yakından takip ettiği Bank of America, bugün piyasada net satıcı pozisyonunda yer alıyor.

Kurumun toplam net hacmi -1,96 milyar TL olarak verilere yansıdı.

BofA'nın listesinde hem teknoloji ve sanayi hisselerine yönelik ilgisi hem de bazı hisselerdeki yoğun çıkışları dikkat çekiyor.

BofA'nın ALVES ve CWENE gibi enerji bağlantılı hisselerdeki alımları, sektördeki uzun vadeli beklentileri koruduğuna işaret ederken; ADESE ve SASA tarafındaki yoğun satışlar, kurumun bu tahtalarda likidite çıkışı yapmayı tercih ettiğini gösteriyor.

BIST 100 endeksi için günün devamında 13.000 puan psikolojik destek, 12.900 puan ise teknik destek seviyesi olarak takip edilecek.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.