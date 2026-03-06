Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 6 Mart 2026 Cuma gününü yüzde 2,19 değer kaybıyla 12.792,81 puanda tamamladı. Endeks gün içinde en düşük 12.746,23 puanı, en yüksek ise 13.148,73 puanı gördü. Günlük toplam işlem hacmi ise 143 milyar 652 milyon TL olarak kaydedildi.

KÜRESEL PİYASALARDA KARIŞIK SEYİR

Küresel piyasalar, Hürmüz Boğazı'nın kapalı kalmasının enerji tedarikine yönelik risk ve maliyetleri artırmasıyla karışık bir seyir izlerken, bugün ABD'de açıklanacak tarım dışı istihdam verisinin piyasaların yönü üzerinde etkili olması bekleniyor.

DİRENÇ VE DESTEK KONUMLARI

Analistler, günün geri kalanında Ortadoğu'da devam eden gelişmelere ilişkin haber akışının ve ABD'de tarım dışı istihdam verisi başta olmak üzere istihdam verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 12.900 ve 12.800 puanın destek, 13.100 ve 13.200 puanın ise direnç konumunda olduğunu ifade etti.