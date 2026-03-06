Türkiye'nin stratejik hedefleri doğrultusunda ihtiyaç duyulan "öncelikli alanlarda" araştırma altyapısını güçlendirmek isteyen YÖK, bu bölümlerde doktora yapacak adaylar için yeni bir atama modeli geliştirdi.

YENİ SEÇİM KRİTERLERİ VE SINAV SİSTEMİ

Belirlenen öncelikli alanlarda doktora öğrencisi olmak isteyen adaylar için seçim süreci şu şekilde işleyecek:

• Ön Eleme: Yazılı sınava, kontenjanın en fazla 4 katı aday çağrılacak. Bu aşamada ALES puanının yüzde 40’ı, yabancı dilin yüzde 30’u ve lisans notunun yüzde 30’u baz alınacak.

• Merkezi Yazılı Sınav: Sınav YÖK tarafından merkezi olarak yapılacak ve 70 puan barajı uygulanacak.

• Nihai Değerlendirme: Başarı puanı hesaplanırken; ALES (yüzde 25), lisans mezuniyet notu (yüzde 25), yabancı dil (yüzde 20) ve yazılı sınav notu (yüzde 30) dikkate alınacak. Toplamda 70 puanın altında kalanlar başarısız sayılacak.

DOĞRUDAN ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ATAMASI

Bu programlara girmeye hak kazanan öğrenciler, yürürlükteki mevzuat uyarınca ilgili üniversitelerin araştırma görevlisi kadrolarına atanarak akademik kariyerlerine profesyonel olarak başlayacaklar.

LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİLERE "DOĞUM" KOLAYLIĞI

YÖK, akademik çalışma ile ebeveynlik sorumluluklarını dengelemek isteyen öğrenciler için de tarihi bir adım attı. "Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği"nde yapılan değişiklikle, doğum yapan öğrencilerin süre kaygısı sona eriyor.

• 2 Dönem Ek Süre: Doğum yapan lisansüstü öğrencilere, talepleri halinde doğum sonrası 2 dönem ek süre hakkı tanınacak.

• Azami Süreye Dahil Edilmeyecek: Verilen bu ek süreler, öğrencinin toplam azami eğitim süresinden düşülmeyecek; böylece akademik süreçlerde herhangi bir hak kaybı yaşanmayacak.