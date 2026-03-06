Adalet Bakanı Akın Gürlek, televizyon, ajans ve gazetelerin Ankara temsilcileriyle düzenlenen iftar programında bir araya geldi. Gürlek, gündemdeki başlıklara ilişkin değerlendirmelerde bulunurken İmralı'nın statüsü ve yargı süreçlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

İmralı'nın statüsüne ilişkin tartışmalar hakkında konuşan Gürlek, konunun Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin yetkisinde olduğunu belirterek, "O Meclis'in takdirinde. Biz şu anda yalnızca heyetlerin İmralı'ya gitmesine izin veriyoruz" dedi.

"TERÖR SUÇLARINDA ŞARTLI SALIVERME HÜKÜMLERİ YOK"

Gürlek, kamuoyunda tartışılan "Umut hakkı" konusuna ilişkin de değerlendirmede bulundu. Mevcut mevzuata işaret eden Gürlek, "Terör suçlarında şartlı salıverme hükümleri yok. O konu da Meclis'imizin takdiri. Eğer ceza güvenlik tedbirlerinin infazı hakkında kanunda bir değişiklik yaparsa elbette farklı olur" ifadelerini kullandı.

"AİLELERİN ÇOCUKLARI DENETLEMESİ GEREKİYOR"

Suça sürüklenen çocuklarla ilgili konuşan Gürlek, bazı ülkelerde ailelere yönelik sorumluluk düzenlemeleri bulunduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Bu çocukların ailesinin sorumluluğu bazı ülkelerde var. Ben onu bir basın programımızda söylemiştim televizyonda. Sizin dediğiniz var. Amerika'da var, Norveç'te var. Biz onu mukayeseli hukuk'ta araştırdık.

Aile şöyle, sonuçta aile çocuğu koruyup kollamakta yükümlü. Aynı zamanda bir ailenin denetim görevi var. Ama tabii suçlarında şahsi sorumluluğu var. Çocuğun işlediği suçtan dolayı aileyi sorumlu tutamayız.

Ama BIZIM hukuk özellikle borçlar hukukunda değil mi? Genel olarak bir genel kusur sorumluluğu var. Yani kusur varsa genel olarak o da sorumlu. Bu konuda bir düzenleme yapmadık ama özellikle bana da çok fazla geliyor ailelere de bir düzenleme yapalım diye. Ama şu konuda bir çalışmamız yok. Ama ailelerin özellikle çocuklara sahip çıkması lazım. Denetlemesi lazım. Yani hepimizin burada çocuğu var.

Sadece çocuğu okula gönderip cebine harçlık koymak yeterli değil. Ailelerin mutlaka çocukları takip etmesi gerekiyor."

UYUŞTURUCUYLA MÜCADELEDE YENİ PLAN

Çocukların ıslahı ve uyuşturucuyla mücadele konusunda da çalışmalar yürütüldüğünü belirten Gürlek, cezaevinden tahliye sürecinde yeni bir uygulama planlandığını söyledi.

"Islah konusunda elbette o 12. pakette çocukların ıslahıyla ilgili düşüncelerimiz var. Çocuk henüz cezaevinden çıkmadan topluma kazandırılmasına ilişkin düşüncelerimiz var. Aynı şekilde uyuşturucuyla mücadele kapsamında da. Şimdi uyuşturucu biliyorsunuz tahliye oluyor. Tekrardan uyuşturucu bataklığına nasıl sürükleniyor? Bizim uyuşturucuyla ilgili şu an tam olarak kanunlaştıramadık. Yani yasal metne sokamadık. Şöyle bir düşüncemiz var. Tahliye olmadan 6 ay öncesinde cezaevindeyken Amatem sürecinin başlatılmasını düşünüyoruz.

Genelde biliyorsunuz dışarı çıktıktan sonra Amatem süreci başlıyor ama tabii gitmiyor. Serbest kalıyor. O zaman tekrar uyuşturucu arayışına başlıyor. Biz bu şahsın tahliyesine 6 ay kala cezaevindeyken, cezaevi içerisinde Amatem sürecine başlamasına ilişkin bir düzenleme yapmayı düşünüyoruz."

"BU KONUDA GEREKLİ ADIMLARI ATACAĞIZ"

Çocuklara yönelik cezalara ilişkin mevcut düzenlemeleri de değerlendiren Gürlek, cezaların yetersiz olduğunu düşündüğünü belirtti.

"Tabii çocuklarla ilgili cezaları ben yetersiz buluyorum, bunu daha önce de söylemiştim. Maalesef kanunumuzda şöyle bir düzenleme var 12 - 15 yaş aralığı ve 15 yaş ve 18 yaş aralığı hakkında ayrı ayrı çocuklara özel indirimler yapılmış. Bir de biliyorsunuz çocukların almış olduğu cezaların infazında özel bir ayrıcalık var. Çocukların cezaevinde kalmış olduğu 1 gün, 2 gün sayılıyor.

Çocuklar diğer mahkumlar gibi ayrı bir cezaevinde kalmıyor. Çocuk evi dediğimiz şekilde biraz daha şartları uygun cezaevinde kalıyor. Bu konuda gerekli adımları atacağız."

"AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS CEZASI ALABİLECEKLER"

Yeni düzenlemeyle bazı ağır suçlarda çocukların yetişkinlerle benzer cezalar alabilmesinin gündeme gelebileceğini belirten Gürlek şu ifadeleri kullandı:

"Özellikle çocukların adam öldürme ya da diğer suçlarda yetişkinler gibi ağırlaşmış müebbet hapis cezası gerekiyorsa onların almasını sağlayacağız. Bu düzenlemede mecliste bir komisyon kuruldu. O komisyonda da zaman zaman görüşüyoruz. İnşallah bu düzenlemeyi de hayata geçireceğiz.

Tabii çocukların geleceği bize emanet. Onların hem suç işlemeye ilişkin ortamdan uzaklaştırmamız lazım. Hem de daha sonra da suç işledikten sonra da rehabilite etmemiz gerekiyor. Yani onların tekrardan topluma kazandırılması gerekiyor."

EKREM İMAMOĞLU SORUSU

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu hakkında da soru yöneltilen Gürlek, savcıların görevini hukuka göre yürüttüğünü vurguladı.

Gürlek, "Cumhuriyet Savcısı şuna bakar. Ortada bir suç var mı yok mu? Burada şahısların makamları, mevkileri yaptıkları görevler ilgilendirmez. Burada o şahsın Belediye Başkanı olması, sanatçı olması ya da zengin fakir olması Cumhuriyet Savcısının görevi değildir." ifadelerini kullandı.

Soruşturma sürecinde dosyaya bu şekilde yaklaştığını ifade eden Gürlek, "O bakımdan yani o şahsın şahsım hakkındaki açıklamalarını ben önemsemiyorum. Ben sadece Cumhuriyet Savcısı olarak görevimi yaptım. Vicdanen de rahatım. Yargılama aşaması başlıyor. Yani hukukta şu var. Mutlaka her karar denetlenebilir"dedi.