İran ile olası bir anlaşmaya ilişkin yaptığı açıklamada dikkat çeken ifadeler kullandı. ABD Başkanı Trump, İran ile yapılabilecek bir anlaşma için tek şartın "Koşulsuz teslimiyet" olduğunu belirterek başka bir alternatif bulunmadığını söyledi.

"TEK ŞART KOŞULSUZ TESLİMİYET"

Trump açıklamasında İran ile farklı bir anlaşma seçeneğinin bulunmadığını vurgulayarak sürecin ancak "Koşulsuz teslimiyet" şartıyla ilerleyebileceğini ifade etti.

İran’da daha sonra "Büyük ve kabul edilebilir" liderlerin seçilmesi gerektiğini dile getiren Trump, bu sürecin ardından ABD ve müttefiklerinin ülkenin yeniden inşasına katkı sağlayacağını belirtti.

Trump ayrıca ABD'nin ve "Çok sayıda harika ve son derece cesur müttefik ve ortağın" İran'ı yıkımın eşiğinden geri getirmek için çalışacağını savundu. Bu sürecin İran ekonomisini daha büyük ve daha güçlü hale getirebileceğini ifade eden Trump, "İran'ın büyük bir geleceği olacak" değerlendirmesinde bulundu.

Trump mesajında ayrıca "Make Iran Great Again (MIGA)" sloganına da yer verdi.

ABD VATANDAŞLARI İÇİN TAHLİYE SÜRECİ

U.S. Department of State de Orta Doğu'daki gelişmelere ilişkin bir açıklama yaptı. Açıklamada bölgede bulunan 9 binden fazla ABD vatandaşının güvenli şekilde ülkeye döndüğü bildirildi.

Bakanlık, Orta Doğu'da bulunan ABD vatandaşlarının ülkeye dönmek istemeleri halinde STEP Program üzerinden kayıt yaptırmaları gerektiğini duyurdu.

Kayıt yaptıran kişilerin bulundukları yerlerin tespit edilerek kendilerine uygun seyahat seçeneklerinin sunulacağı ifade edildi. Halihazırda ücretsiz charter uçuşlarının düzenlendiği, ayrıca ticari uçuşların da zamanla daha fazla kullanılabilir hale geleceği belirtildi.