PFDK, Galatasaray takım doktoru Yener İnce'ye bahis eylemi nedeniyle 45 gün, Fenerbahçe kulüp tercümanı Saruhan Karaman'a ise bahis eylemi nedeniyle 6 ay hak mahrumiyeti cezası verildiğini açıkladı.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) bahis soruşturmasına devam ediyor. Son 5 yılda bahis oynadığı gerekçesiyle PFDK'ya sevk edilen 507 kulüp personeli hakkında karar çıktı.
474 KİŞİYE CEZA ÇIKTI
TFF'den yapılan açıklamaya göre 474 kişiye hak mahrumiyeti cezası çıktı. 33 kişi hakkında ise ceza tayinine gerek olmadığına karar verildi.
YENER İNCE VE SARUHAN KARAMAN DA İÇLERİNDE
Galatasaray Kulüp Doktoru Yener İnce, 45 gün, Fenerbahçe Tercümanı Saruhan Karaman ise 6 ay ceza aldı.