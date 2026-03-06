Küresel piyasalarda jeopolitik risklerin tetiklediği sert satış dalgasına rağmen, borsadaki genel çöküşe adeta meydan okuyan Empa Elektronik (EMPAE), yatırımcısının güvenli limanı olmuştu.

19-20 Şubat tarihlerinde 22,00 TL’den halka arz edilen hisse, borsadaki negatif havaya rağmen sergilediği dirençle ezberleri bozsa da yükseliş hareketi bugün itibarıyla mola verdi.

SEANS NOTLARI: YÜZDE 7 KAYIP

Dün akşam seans kapanışına doğru gelen satış baskısı, bugün yerini belirgin bir düşüşe bıraktı.

Sabah saatlerinde nötr bir başlangıç yapan EMPAE, saat 10.30 itibarıyla yüzde 7 ekside 36,40 TL seviyelerinden işlem görerek tavan serisini 6. günde sonlandırmış oldu.

ARACI KURUM DAĞILIMINDA DİKKAT ÇEKEN TABLO

Hissedeki geri çekilme sürerken, aracı kurumlar arasındaki alış ve satış dengesi de netleşti.

Saat 10.30 itibarıyla net alıcı tarafında Halk Yatırım 559.765 lot ve İş Yatırım 531.753 lot ile öne çıkıyor.

Satıcı tarafında ise 1.075.482 lot ile Bulls Yatırım yoğun bir baskı uyguluyor.

PİYASALARDA HALKA ARZ TEMKİNİ

Sadece EMPAE değil, diğer taze halka arz hisselerinde de dün yaşanan güçlü yükselişlerin ardından bugün daha temkinli bir başlangıç gözlemleniyor.

Çoğu hissede "taban depremi" sürerken, yatırımcıların hızlı yükselişlerin ardından gelen kâr realizasyonlarına karşı dikkatli olduğu görülüyor.

EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Hisse Fiyat Hacim Fark Saat TUPRS 258.75 9.198.294.879,55 % 4.84 14:26 THYAO 277.75 8.428.430.211,50 % -2.29 14:26 ASELS 342 6.494.035.168,25 % -0.87 14:26 MANAS 20.86 3.945.676.563,73 % -1.88 14:26 ISCTR 14.47 3.872.195.173,56 % -3.4 14:26 Tüm Hisseler

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.