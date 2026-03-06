Küresel piyasalarda artan riskler ve jeopolitik gelişmeler Borsa İstanbul'da dalgalanmalara yol açsa da bazı hisseler yatırımcısına güçlü getiri sağlamayı başardı. Yılın ilk iki ayında BIST 100 endeksi dalgalı bir seyir izlerken, bazı şirket hisseleri enflasyonun üzerinde performans gösterdiği görüldü.

ENFLASYON YÜZDE 33,39 SEVİYESİNDEYKEN YILIN İLK İKİ AYINDA YÜKSELDİLER

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Şubat 2026 itibarıyla 12 aylık ortalama tüketici fiyat endeksi yüzde 33,39 olarak gerçekleşti. Bu durum ekonomide genel fiyat artışlarının yüksek seyrini sürdürdüğünü ortaya koyarken, yatırımcılar için enflasyonun üzerinde getiri sağlayan varlıklar daha da önem kazandı.

Buna karşın BIST 100 endeksi, ABD ve İsrail ile İran arasındaki gerilimlerin yarattığı küresel belirsizliklere rağmen yılın ilk iki ayında yaklaşık yüzde 15 civarında pozitif performans gösterdi.

YILBAŞINDAN BU YANA BİRÇOK HİSSE POZİTİF GETİRİ SAĞLADI

Borsa İstanbul'da yılbaşından bu yana yaklaşık 60 hisse yatırımcısına pozitif getiri sundu. Bu hisselerin yaklaşık 40'ı ise yüzde 10'un üzerinde performans göstererek piyasadaki olumlu tabloya katkı sağladı.

Özellikle bazı hisseler enflasyonun oldukça üzerinde getiri sağlayarak yatırımcıların dikkatini çekti.

BORSA HAKKINDA YATIRIMCI GÖRÜŞLERİ VE YORUMLARIN YER ALDIĞI FORUM SAYFASINA BURADAN ERİŞEBİLİRSİNİZ.

EN YÜKSEK GETİRİ DESTEK FİNANS'TA

En dikkat çekici performanslardan biri yüzde 200'ün üzerinde getiri sağlayan Destek Finans (DSTKF) hisselerinde görüldü. Bu hissede yılbaşından bu yana getirinin yüzde 203,42 seviyesine ulaştığı görülüyor.

DSTKF'yi yüzde 143,7’lik performansla Katılımevim (KTLEV) izledi. Bu iki hisse enflasyonun oldukça üzerinde getiri sağlayarak yatırımcılarına güçlü kazanç sundu.

EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Hisse Fiyat Hacim Fark Saat TUPRS 258.75 9.198.294.879,55 % 4.84 14:26 THYAO 277.75 8.428.430.211,50 % -2.29 14:26 ASELS 342 6.494.035.168,25 % -0.87 14:26 MANAS 20.86 3.945.676.563,73 % -1.88 14:26 ISCTR 14.47 3.872.195.173,56 % -3.4 14:26 Tüm Hisseler

DİĞER GÜÇLÜ PERFORMANS GÖSTEREN HİSSELER

Matriks Haber verilerine göre, BIST 100 içinde enflasyonun üzerinde performans gösteren hisselerden bazıları şöyle sıralanıyor:

BSOKE – yüzde 81,72

GUBRF – yüzde 53,16

ASTOR – yüzde 49,96

ASELS – yüzde 49,33

BTCIM – yüzde 44,09

TRMET – yüzde 42,62

TUPRS – yüzde 40,05

SKBNK – yüzde 38,05

ECILC – yüzde 36,31

PD/DD ORANLARI FARKLI TABLO ORTAYA KOYUYOR

Bu hisselerin piyasa değerleme göstergeleri incelendiğinde ise farklı bir tablo ortaya çıkıyor. Özellikle Tüpraş (TUPRS), Batıçim (BTCIM) ve Eczacıbaşı İlaç (ECILC) gibi hisselerin PD/DD oranlarının 1 seviyesine yakın olması, bazı yatırımcılar tarafından görece daha makul değerleme seviyeleri olarak değerlendiriliyor.

PD/DD NEDİR? PİYASA DEĞERİ/DEFTER DEĞERİ NE ANLAMA GELİYOR?

PD/DD, finansal piyasalarda kullanılan bir değerleme oranıdır ve "Piyasa Değeri/ Defter Değeri" anlamına gelir. Bir şirketin borsadaki değerinin, muhasebe kayıtlarına göre sahip olduğu öz sermayeye göre pahalı mı ucuz mu olduğunu gösterir.

"ENFLASYONUN ÜZERİNDE GETİRİ" NE DEMEK?

Enflasyonun üzerinde getiri, bir yatırımın sağladığı kazancın aynı dönemdeki enflasyon oranını aşması anlamına geliyor. Bu durum yatırımcının yalnızca parasını korumakla kalmayıp reel kazanç elde ettiğini gösteriyor.

Sorumluluk Reddi: Bu içerik yatırım tavsiyesi değildir. Finansal kararlarınız için bağımsız danışmanlık almanız önerilir.