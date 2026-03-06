GENKM paylarındaki ilk gün işlemlerinde aracı kurum dağılımı verilerine göre, alım tarafında Yatırım Finansman ve GEDIK Yatırım öne çıktı. Net alıcı bazında toplam 76.840,00 lot işlem gerçekleştirildi.

CANLI| BORSA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ.

TSI 11.04 itibarıyla alım yapan kurumların detaylı dağılımı şu şekildedir:

Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.: 66.322 lot net alım ile toplam dağılımın %86,312'sini oluşturdu.

Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.: 10.518 lot net alım ile yüzde 13,688'lik bir paya sahip oldu.

Her iki kurumun da alım maliyeti, hissenin tavan fiyatı olan 12,100 TL olarak kayıtlara geçti.

HALKA ARZ FİYATININ ÜZERİNE ÇIKTI

11,00 TL’den halka arz olan Gentaş Kimya, borsadaki ilk gününde sergilediği performansla yatırımcısına kazanç sağladı. Toplam ilk 5 alıcının maliyet ortalaması 4,840 seviyesinde görünse de, bugün gerçekleşen net alımların tamamı tavan fiyattan yapıldı.

BORSA HAKKINDA YATIRIMCI GÖRÜŞLERİ VE YORUMLARIN YER ALDIĞI FORUM SAYFASINA BURADAN ERİŞEBİLİRSİNİZ.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.