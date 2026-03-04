Halka arzda pay başına fiyat 11,00 TL olarak belirlenmişti. Sermaye artışı ve ortak satışı yoluyla halka arz edilen toplam 124.845.000 TL nominal değerli payların tamamı satıldı. Bu sonuçla birlikte toplam halka arz büyüklüğü 1.373.295.000 TL seviyesinde gerçekleşti.

TALEPLER ARZIN 1,4 KATINA ULAŞTI

Borsa İstanbul verilerine göre, halka arza yatırımcılardan yoğun bir ilgi geldi:

Talep Adedi: 821.684 adet emir ile toplam 175.440.789 nominal değerli pay talebi toplandı.

Talep Tutarı: Toplamda 1.929.848.679 TL tutarında talep oluştu.

Karşılama Oranı: Gelen talepler, satışa sunulan pay adedinin yaklaşık 1,4 katına tekabül etti.

DAĞITIM DETAYLARI: 805 BİN YATIRIMCIYA PAY DAĞITILDI

Halka arz sonucunda payların dağılımı şu şekilde netleşti:

Toplam 805.312 yatırımcı Gentaş Kimya paylarına sahip oldu. Yapılan dağıtım sonucunda yatırımcılara hesap başına azami 178 lot pay düştü.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.