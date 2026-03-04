Dün 12.933,40 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 16,73 puan ve yüzde 0,13 azalışla 12.916,67 puandan başladı. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 45,92 puan ve yüzde 0,36 artarak 12.979,33 puana çıktı.

Endeks, günün ilk yarısında en düşük 12.824,76 puanı, en yüksek 13.013,42 puanı gördü.

Günün ilk yarısında teknoloji endeksi yüzde 3,33, mali endeks yüzde 0,21, hizmetler endeksi yüzde 0,08 ve sanayi endeksi yüzde 0,63 yükseldi.

Önceki kapanışa göre, günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 56'sı yükselirken 40'ı düştü. 4 hisse yatay seyretti. En çok işlem gören hisse senetleri ASELSAN, TÜPRAŞ, Türk Hava Yolları, Akbank ve Türkiye İş Bankası (C) oldu.

ALTININ ONS FİYATI 5 BİN 184 DOLAR

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 14 Temmuz 2027 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 35,19, bileşik getirisi yüzde 38,29 seviyesinde gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1610, sterlin/dolar paritesi 1,3360 ve dolar/yen paritesi 157,2 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 43,9680 liradan, avro 51,1050 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu yüzde 1,7 artışla 5 bin 184 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili ise yüzde 3,1 yükselişle 82,9 dolardan işlem görüyor.