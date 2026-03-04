Gelen son zamlarla birlikte Başkent’te taksimetreyi açtırmanın maliyeti 65 TL’ye yükseldi. Kısa mesafe yolculuk yapacak vatandaşlar için belirlenen "indi-bindi" ücreti ise 200 TL olarak güncellendi.

KİLOMETRE BAŞI ÜCRET 40 TL’YE ÇIKTI

Ulaşım masraflarındaki artış, mesafe ücretlerine de yansıdı:

Kilometre Ücreti: 40 TL

Birim Mesafe Ücreti (Her 100 Metre): 4 TL

Trafikte Beklemenin Dakikası 7 TL

Özellikle trafiğin yoğun olduğu saatlerde taksimetrenin bekleme hızı da cüzdanları zorlayacak. Yeni tarifeye göre taksinin durduğu her bir dakika için yolcu 7 TL ödeyecek.

Saatlik Bekleme Ücreti: 420 TL

Birim Zaman Ücreti (1 Dakika): 7 TL

ESNAF: "GİDERLER KARŞILANAMAZ HALE GELDİ"

Taksi esnafı, yapılan bu artışın zorunlu olduğunu savunuyor. Artan yedek parça maliyetleri, sigorta giderleri ve akaryakıta gelen peş peşe zamlar nedeniyle eski tarifelerin işletme giderlerini karşılamaya yetmediği belirtiliyor. Yeni tarifenin, Başkent genelindeki tüm taksilerde uygulanmasına başlandı.

Kaynak: Ekonomim