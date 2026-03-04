ADP Araştırma Enstitüsünün, Stanford Digital Economy Lab işbirliğiyle hazırladığı şubat ayına ilişkin ulusal istihdam raporu yayımlandı.

Buna göre, ABD'de özel sektör istihdamı şubatta 63 bin kişi ile geçen yıl temmuz ayından bu yana en yüksek artışı kaydetti.

Piyasa beklentisi, özel sektör istihdamının bu dönemde 50 bin kişi artması yönündeydi.

Özel sektör istihdamında ocak ayında yaşanan artışa ilişkin veri ise 22 binden 11 bine revize edildi.

Söz konusu dönemde istihdamda, hizmet sektöründe 47 bin, üretim sektöründe 16 kişilik artış yaşandı.

ABD'de 26 milyondan fazla çalışanın bordro bilgileri kullanılarak hesaplanan ADP özel istihdam verisine göre, yıllık ücret artışı şubatta yüzde 4,5 oldu.

Yıllık ücret artışı ocak ayında da yüzde 4,5 olarak hesaplanmıştı.

ADP Araştırma Enstitüsü Başekonomisti Nela Richardson, verilere ilişkin değerlendirmesinde, işe alımlarda artış görüldüğünü ve ücret artışlarının özellikle işini değiştirmeyenler için sağlam seyrini sürdürdüğünü belirtti.

Ancak işe alımın sadece birkaç sektörde yoğunlaştığına işaret eden Richardson, bu nedenle verilerin iş değiştirmenin ücret açısından geniş çapta bir fayda sağlamadığını gösterdiğini ifade etti.