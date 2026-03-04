Wall Street kaynaklı raporlara göre, son 48 saat içinde ons altın fiyatlarında gözlemlenen sert geri çekilmenin arkasında jeopolitik sakinleşme değil, derin bir likidite krizi yatıyor. Enerji maliyetlerindeki ani yükseliş nedeniyle ABD borsalarında büyük pozisyon zararları yazan hedge fonları, bu zararları finanse edebilmek için ellerindeki en likit varlık olan altına yöneldi.

Piyasa terminallerine düşen verilere göre, dev fonların milyarlarca dolarlık altın satışı yapması, ons fiyatını kısa süreliğine 5.150 dolar bandına kadar itti.

Ekonomistler bu durumu "nakde kaçış" (flight to cash) olarak tanımlıyor. Savaş riski normal şartlarda altını yukarı taşısa da, sistemdeki dolar kıtlığı yatırımcıyı elindeki altın stoğunu nakde çevirmeye zorluyor. Bu mekanizma, 2008 ve 2020 krizlerinde görülen "altının önce düşüp sonra patlaması" senaryosunu akıllara getiriyor.

FED VE ENFLASYON ÇIKMAZI: ALTIN İÇİN ÇİFT TARAFLI RİSK

Cuma günü açıklanacak olan ABD tüketici enflasyonu (TÜFE) verileri öncesinde piyasada büyük bir tedirginlik hakim. Eğer enflasyon beklentilerin üzerinde gelirse, Fed’in faiz indirim döngüsünü tamamen durdurabileceği ve hatta yeni bir artış sinyali verebileceği konuşuluyor. Bu senaryo, faiz getirisi olmayan altın için "kabus senaryosu" olarak nitelendiriliyor.

Öte yandan, Türkiye gibi gelişmekte olan piyasalar için risk daha karmaşık bir boyuta evriliyor. ABD dolarının (DXY) 108.5 seviyesini aşarak diğer para birimlerini baskı altına alması, ons fiyatı düşse bile iç piyasada gram altın fiyatlarının düşmesini engelliyor. Uzmanlar, ons altındaki bu "yapay" baskının kalkması durumunda, dolar/TL çarpanıyla birlikte gram altının bir gecede beş haneli rakamlara (10.000 TL ve üzeri) sıçrama riskinin masada olduğunu belirtiyor.

