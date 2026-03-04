CNN Türk’e konuşan İslam Memiş hafta sonu tırmanan gerilimin ardından piyasalarda "fiyatlar uçacak" beklentisinin oluştuğunu ancak gerçeğin tam tersi yönde seyrettiğini belirten Memiş, bu durumu geçmiş örneklerle açıkladı. Geçtiğimiz yılın Nisan ayındaki süreci hatırlatarak; savaşın ilk evrelerinde fiyatların düştüğünü, asıl yükselişin ise savaş sona erdiğinde başladığını vurguladı.

ALTIN NEDEN DÜŞÜYOR?

Piyasalardaki düşüşün teknik nedenine dikkat çeken İslam Memiş,düşüşün gerekçelerini açıkladı.

Memiş, "Borsalarda, emtia ve petrol tarafında işlem yapan yatırımcıların teminat açıklarını kapatmak için ellerindeki altın ve gümüşü satmak zorunda kalması fiyatları aşağı çekiyor." açıklamasında bulundu.

Bunun yanında savaşa dair gerginliğin piyasalar tarafından daha önceden fiyatlanmış olmasının, sıcak çatışma anında talebi azalttığını söyledi. Panik alımlarının durmasıyla birlikte Kapalıçarşı piyasasında işçilik ücretlerinin de gerilediğini aktardı. "Ocak ayında 14.500 doları bulan kilogram başı işçilik maliyetleri, talebin düşmesiyle normale döndü." ifadelerini kullandı.

"GÜNLÜK 300 DOLARLIK DALGALANMALAR NORMALLEŞTİRİLİYOR"

Manipülasyonun boyutuna dikkat çeken Memiş, eskiden bir yılda görülen fiyat değişimlerinin artık tek bir gün içinde yaşandığını belirtti. Ons altında 300 dolar, gümüşte ise 10 dolarlık günlük oynamaların bilinçli bir süreç olduğunu ifade ederek, bu dalgalanmalardan büyük finansal odakların kazanç sağladığını söyledi.

"2026 yılı altın ve gümüşte al-sat yaparak para kazanma yılı değil, varlıklara sahip çıkma yılıdır."

YATIRIMCI NE YAPMALI?

İslam Memiş, mevcut piyasa koşullarında sakin kalmanın en büyük kazanç olduğunu belirterek şu tavsiyelerde bulundu:

Sakin Kalın: Panik alımları veya satışlarından kaçının.

Fırsatı Değerlendirin: Altın borcu olanlar veya düğün yapacaklar, savaş baskısıyla gerileyen bu "baskılanmış" fiyatları alım fırsatı olarak görmeli.

Varlığınızı Koruyun: Düşük fiyatların kalıcı olmayacağını unutmayın; savaş bittiğinde fiyatlar hızla eski seviyelerine ve üzerine çıkabilir.