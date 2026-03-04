Orta Doğu'da tırmanan jeopolitik gerilim altın piyasasında hareketliliği artırdı. ABD-İsrail- İran arasında yaşanan gelişmelerin savaşın beşinci gününe girmesiyle birlikte yatırımcılar güvenli liman olarak görülen altına yöneldi.

Piyasalarda jeopolitik risklerin artmasıyla birlikte ons altın 5.163 dolar seviyesine yükselirken, iç piyasada gram altın 7.300 TL'nin üzerine çıktı. Uzmanlar, savaşın seyrine bağlı olarak altın fiyatlarında oynaklığın devam edebileceğini belirtiyor.

GRAM ALTIN 7.300 TL SEVİYELERİNDE

Küresel belirsizliklerin etkisiyle yatırımcıların güvenli liman talebi artarken, altın fiyatlarında yukarı yönlü hareket dikkat çekiyor. Gram altın iç piyasada 7.300 TL seviyesinin üzerine çıkarken, çeyrek ve Cumhuriyet altınında da yükseliş görüldü.

Yatırımcılar ve vatandaşlar, sabahın erken saatlerinden itibaren "Gram altın ne kadar?", "Çeyrek altın kaç TL?","Ons altın bugün kaç dolar?" sorularına yanıt arıyor.

4 MART 2026 GÜNCEL ALTIN ALIŞ FİYATLARI

Gram altın: 7.305,09 TL

Çeyrek altın: 12.092,00 TL

Yarım altın: 24.184,00 TL

Tam altın: 47.394,25 TL

Gremse altın: 118.485,63 TL

Ata altın: 48.875,32 TL

Cumhuriyet altını: 48.218,00 TL

Ons altın: 5.163,09 dolar

4 MART 2026 GÜNCEL ALTIN SATIŞ FİYATLARI

Gram altın: 7.306,60 TL

Çeyrek altın: 12.298,00 TL

Yarım altın: 24.580,00 TL

Tam altın: 48.449,04 TL

Gremse altın: 121.494,14 TL

Ata altın: 50.232,44 TL

Cumhuriyet altını: 48.927,00 TL

Ons altın: 5.163,76 dolar