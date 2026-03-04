Orta Doğu’da ABD ve İsrail ile İran arasında yaşanan gerilim küresel piyasalarda yakından takip edilirken, bölgeden dikkat çeken gelişmeler gelmeye devam ediyor. İran Devrim Muhafızları’nın saldırıların başlamasından sonra Hürmüz Boğazı’nda “geçiş yasağı” ilan ettiği ve uyarıları dikkate almadan geçmeye çalışan petrol tankerlerini hedef aldığı bildirildi. Yaşanan gelişmeler enerji piyasaları başta olmak üzere küresel piyasalarda endişeyi artırdı.

İRAN: "10 PETROL TANKERİNİ VURDUK"

İran tarafından yapılan açıklamada, Hürmüz Boğazı’nda yapılan uyarılara rağmen geçiş yapmaya çalışan 10 petrol tankerinin vurulduğu duyuruldu. Bölge, dünya petrol ticaretinin önemli bir kısmının geçtiği kritik bir enerji koridoru olarak biliniyor.

İran Savunma Bakanlığı Sözcüsü Nik, ABD ve İsrail’in saldırılarının ardından gerilimin arttığını belirterek, “ABD ve İsrail önümüzdeki günlerde mecburen savaşı durdurmak zorunda kalacak” ifadelerini kullandı.

ÇİN’DEN ÇAĞRI: "OPERASYONLAR DURDURULMALI"

Küresel aktörler de gelişmeleri yakından izliyor. Çin, yaptığı açıklamada bölgedeki askeri operasyonların derhal durdurulması çağrısında bulundu. Pekin yönetimi, gerilimin daha fazla tırmanmasının küresel enerji ve ticaret akışını olumsuz etkileyebileceğine dikkat çekti.

TRUMP: "PETROL FİYATLARINDAKİ ARTIŞ GEÇİCİ"

ABD Başkanı Donald Trump, İran gerilimi nedeniyle yükselen petrol fiyatlarının kalıcı olmayacağını söyledi. Trump, sürecin sona ermesiyle birlikte petrol fiyatlarının yeniden düşebileceğini ve hatta önceki seviyelerin de altına gerileyebileceğini belirtti.

Trump ayrıca bankaların sabitcoin piyasasına yönelik “Genius” yasasını zayıflatmasına izin vermeyeceklerini ifade ederek, piyasa yapısına ilişkin düzenlemenin hızla tamamlanması gerektiğini vurguladı.

ALMANYA’DAN TİCARET ANLAŞMASI MESAJI

Öte yandan Almanya Başbakanı Friedrich Merz, ABD ile Avrupa Birliği arasında yürütülen ticaret anlaşması görüşmelerine ilişkin açıklamada bulundu. Merz, daha kötü tarife koşullarıyla bir anlaşmanın kabul edilmeyeceğini söyledi.

BUGÜN PİYASALARI NELER BEKLİYOR?

Yurt içinde bugün önemli bir veri akışı bulunmazken, küresel piyasalarda açıklanacak veriler yakından izlenecek.

Bugün açıklanacak önemli veriler şöyle:

-ABD’de ADP Tarım Dışı İstihdam verisi

-Almanya, Euro Bölgesi, İngiltere ve ABD’de PMI verileri

Öte yandan FTSE endeks değişikliklerinin 20 Mart’ta yürürlüğe gireceği belirtilirken, ABD Başkanı Trump’ın 31 Mart – 2 Nisan tarihleri arasında Çin’i ziyaret etmesi bekleniyor.

Türkiye gündeminde ise CHP’nin 38. Olağan Kurultayı’nda usulsüzlük yapıldığı iddiasına ilişkin davanın 1 Nisan’da görüleceği bildirildi.

BORSA İSTANBUL İÇİN BEKLENTİ

Analistler, küresel jeopolitik gelişmeler ve petrol fiyatlarındaki hareketlilik nedeniyle Borsa İstanbul’da güne satıcılı başlangıç yapılmasının beklendiğini ifade ediyor. BIST 100 endeksinde günün ilk saatlerinde satış baskısının etkili olabileceği değerlendiriliyor.

PAY ALIM-SATIM HABERLERİ

**AHGAZ

** – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 10.489 adet pay 23,68 TL fiyattan geri alındı.

**BURVA

** – Bulls Portföy tarafından 26.291 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %5,21’e yükseldi.

GENIL – Ali Göl tarafından 318.790.906 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %7,16’ya yükseldi.

GUNDG – Pusula Portföy tarafından 1.314.730 adet alış ve 931.000 adet satış yapılırken, şirket sermayesindeki payı %25,47’ye yükseldi.

KOCMT – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 1.000.000 adet pay 2,41 TL fiyattan geri alındı.

LOGO – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 80.000 adet pay 138,60 – 138,90 TL fiyat aralığından geri alındı.

LKMDC – Limak Çimento tarafından 29,00 – 31,26 TL fiyat aralığından 918.772 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %70,81’e yükseldi.

MACKO – Matchzone tarafından 31,14 – 32,76 TL fiyat aralığından 165.7450 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %11,39’a yükseldi.

ORGE – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 106.424 adet pay 67,00 – 67,50 TL fiyat aralığından geri alındı.

SELVA & IMASM – IMASM tarafından 2,30 – 2,44 TL fiyat aralığından 30.466.733 adet SELVA payı satılırken, IMASM’nin SELVA’daki payı %7,93’e geriledi.

BORSA İSTANBUL ŞİRKET HABERLERİ

LXGYO – Şirket paylarının halka arzı kapsamında talepler bugün toplanacak.

MCARD – Şirket paylarının halka arzı kapsamında talepler bugün toplanacak.

**ARZUM

** – 105 gün vadeli 47,2 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.

**BERA

** – Pay geri alım programının sonlandırıldığı açıklandı.

**BESTE

** – Turka Araç Muayene İstasyonları ile gerçekleştirilecek işbirliği kapsamında şirketin % 100 bağlı ortaklığı Beste Araç Muayene unvanlı 250.000 TL sermayeli bir Şirket kurulmasına karar verildiği açıklandı.

CCOLA – Şirketin, 2026 yılında konsolide satış hacminde orta tek haneli büyüme, Türkiye’de düşük orta tek haneli büyüme, uluslararası operasyonlarda yüksek tek haneli büyüme, yatay FVÖK marjı beklediği açıklandı.

DENGE – Şirketin, Standart Medikal Tekstil ile SB Çelik’e iştirak edilmesine yönelik görüşmelere başladığı açıklandı.

DOHOL – Şirketin, 2026 yılı beklentileri aşağıdaki gibi açıklandı.

GEREL – VBTS kapsamında şirket paylarına 3 Nisan’a kadar brut takas getirilirken, kredili işlem yasağı da 3 Nisan’a kadar uzatıldı.

GUBRF – Şirket bağlı ortaklığı Gübretaş Maden Yatırımları ile Genel Maden İş Sendikası arasındaki TİS görüşmelerinde anlaşma sağlanamadığı açıklandı.

GENIL – Gen Pharma Caucasus’un sermayesinin artırıldığı, şirketin sermaye artırımına katıldığı açıklandı.

GESAN – Peak PV Solar’ın TEİAŞ tarafından açılan ihalede 309,1 milyon TL’lik teklif ile en avantajlı teklifin verildiği açıklandı.

GWIND – Şirket kayıtlı sermaye tavanının 1 milyar TL’den 5 milyar TL’ye yükseltilmesi kapsamında SPK’ya başvuru yapıldığı açıklandı.

HTTBT – Şirketin, 2026 yılında dolar bazında ciroda %25 – 30 büyüme, FAVÖK’ye %43 – 48 arasında marj, net karda %25 – 30 arasında marj beklediği açıklandı.

IMASM – LRSHO tarafından 27.750.000 adet payın Borsa’da işlem görebilmesi için MKK’ya kaydileştirme başvurusu yapıldı.

IHEVA – Şirket ile JCR Avrasya arasındaki Kurumsal Yönetim Derecelendirme Sözleşmesinin bir yıl süreli imzalandığı açıklandı.

IHLAS – Şirket ile JCR Avrasya arasındaki Kurumsal Yönetim Derecelendirme Sözleşmesinin bir yıl süreli imzalandığı açıklandı.

IZINV – Şirket iştiraki Pocket eSIM'in 10 milyon dolar şirket değerlemesi üzerinden 1,3 milyon dolar yatırım aldığı açıklandı.

KFEIN – Dinamik Veri Maskeleme ürünün3,6 milyon TL’ye alındığı açıklandı.

KBORU – Şirketin, Turquality® Marka Destek Programı kapsamına alındığı açıklandı.

KONKA – Pay geri alım programının başlatılmasına 10.000.000 adet paya karşılık 100 milyon TL kaynak ayrılmasına karar verildiği açıklandı.

KORDS – Şirket kayıtlı sermaye tavanının 500 milyon TL’den 10 milyar TL’ye yükseltilmesi kapsamında SPK’ya başvuru yapıldığı açıklandı.

KOTON – Şirketin, 2026 yılında %5 – 7 satış büyümesi, %54 brüt kar marjı, %24 FAVÖK marjı, 10+ yeni mağaza beklediği açıklandı.

MANAS – Tera Yatırım Teknoloji Holding’in 51.288.000 adet payının pay başına 13,83 TL fiyattan TERA’ya TAS’ta satışı için Borsa’ya başvuru yapıldığı açıklandı.

MMCAS – Şirketin, Vela Tech’i devaralarak birleşmek üzere görüşmelere başlama kararı aldığı açıklandı.

NETAS – Şirket ile TCELL arasında 5G ve Wi – Fi 7 destekli yeni nesil Superbox modem alanında iş birliği yapma kararı alındığı açıklandı.

QNBTR – Yurt dışında 377 gün vadeli 30 milyon dolar tutarında borçlanma aracı ihraç edildi.

PEKGY – Şirketin, Sözınv Danışmanlık şirketinin sermayesinin %100'ünü temsil eden payları 341,2 milyon TL’ye aldığı açıklandı.

PEKGY – Yönetim kontrolünün değişmesi kapsamında zorunlu pay alım teklifi için Tera Holding tarafından SPK’ya başvuru yapıldığı açıklandı.

SVGYO – Şirket paylarının halka arzı kapsamında halka arz büyüklüğünün yaklaşık 7,3 katı talep geldiği açıklandı.

SELVA – VBTS kapsamında şirket paylarına 3 Nisan’a kadar kredili işlem yasağı getirildi.

TATEN – Şirket bağlı ortaklığı Bakır Enerji’nin, TEİAŞ’a karşı 2017 yılı RES Katkı Payı Bedeli’nin hatalı hesaplandığı gerekçesiyle açtığı davada, mahkemenin 123.574 TL’yi faizi ile şirkete vermesi kararının kesinleştiği açıklandı.

TMPOL – Şirketin, Kayseri’de bulunan 5,77 MW’lik saha tipi GES’inin satışının tamamlandığı açıklandı.

YKBNK – Yurt dışında 1.826 gün vadeli 21,7 milyon dolar tutarında borçlanma aracı ihraç edildi.

YKBNK – Yurt dışında 377 gün vadeli 75 milyon dolar tutarında borçlanma aracı ihraç edildi.

ZERGY – Halka arzdan elde edilen fonun 292,4 milyon TL’sinin şirket ve yüklenici firmalar arasında imzalanan inşaat sözleşmeleri uyarınca yüklenici firmalara yapılacak hakkediş ödemelerinde, 81,5 milyon TL’sinin finansal borç ödemelerinde, 39,8 milyon TL’sinin işletme sermayesinde kullanıldığı açıklandı.

NAKİT TEMETTÜ HABERLERİ

