Haftanın üçüncü işlem günü olan 4 Mart Çarşamba için İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından yayımlanan "Günlük Yabancı Oranları" raporunda, yabancı yatırımcı payı en fazla artan ve azalan hisseler açıklandı.

Rapora göre günlük bazda yabancı oranının en fazla arttığı hisseler DOCO, MANAS ve FONET oldu. Aynı gün içerisinde yabancı payının en fazla gerilediği hisseler ise ALVES, BESTE ve DURKN olarak kaydedildi.

YABANCI ORANI 10 GÜNDÜR ARTAN HİSSELER

İş Yatırım verilerine göre bazı hisselerde yabancı yatırımcı oranındaki yükselişin son günlerde kesintisiz şekilde sürdüğü görüldü.

Buna göre yabancı payı 10 gündür aralıksız artış gösteren hisseler şu şekilde sıralandı;

AGHOL, GLYHO, GMTAS, GRTHO ve MEPET

YABANCI ORANI DÜŞMEYE DEVAM EDEN HİSSELER

Raporda bazı hisselerde ise yabancı yatırımcı oranındaki gerilemenin sürdüğü belirtildi.

Buna göre yabancı payı 10 gündür kesintisiz düşüş gösteren hisseler şu şekilde;

GEDIK, HUNER, KONYA, LOGO ve OSMEN

BORSA İSTANBUL'DA YABANCI PAYI GERİLEDİ

İş Yatırım'ın yayımladığı verilere göre Borsa İstanbul'daki toplam yabancı payı günlük bazda 0,49 puan düşüşle yüzde 36,35 seviyesine geriledi.