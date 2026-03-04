Citi analistleri, İran krizi ve Körfez bölgesindeki enerji altyapısında yaşanabilecek olası kesintilerin bakır fiyatları üzerinde baskı oluşturabileceğini belirtti. Banka tarafından yayımlanan notta, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimi beklentilerinin zayıflamasıyla birlikte pozisyonların çözülmesinin bakır fiyatlarını ton başına 12.000 doların altına çekebileceği ifade edildi.

'ÇATIŞMA BİRKAÇ HAFTADA YATIŞABİLİR'

Analistler, devam eden çatışmaların etkisiyle baz metal piyasasında genel olarak ayı yönlü bir pozisyonun öne çıktığını belirtti.

Enerji arzında yaşanabilecek olası şoklara ilişkin endişelerin enflasyonist baskıları artırabileceği, bunun da yatırımcıların faiz beklentilerini yeniden fiyatlamasına yol açabileceği vurgulandı.

Citi'nin temel senaryosuna göre çatışmanın birkaç hafta içinde yatışması bekleniyor. Bu durumda bakır fiyatlarının önümüzdeki üç ay içinde 13.500 – 14.000 dolar aralığına toparlanabileceği öngörülüyor.

BAKIR FİYATLARINDA SON DURUM

Öte yandan Londra Metal Borsası'nda (LME) üç aylık bakır kontratı bu sabah yüzde 0,9 yükselerek 13.075 dolar/ton seviyesine çıktı.