Uluslararası piyasalarda işlem gören sanayi metalleri, küresel talebe ilişkin endişeler ve düşük işlem hacminin etkisiyle değer kaybetti. Dünyanın en büyük metal tüketicisi olan Çin’de tatil dönemine girilmesi nedeniyle işlem hacminin zayıflaması, fiyatlarda aşağı yönlü hareketi hızlandırdı.

Bakır kritik destek seviyesine yaklaştı

Londra Metal Borsası’nda bakır fiyatları 12.800 dolar seviyelerine gerilerken, analistler 12.578 dolar bandını kısa vadede kritik destek olarak öne çıkarıyor. Bu seviyenin aşağı yönlü kırılması halinde satış baskısının derinleşebileceği ifade ediliyor.

Öte yandan bakır stoklarının küresel piyasalarda 1 milyon tonun üzerine çıkması, arz fazlası endişelerini artırarak fiyatlar üzerinde baskı oluşturan başlıca faktörler arasında gösteriliyor.

Alüminyumda 3 bin dolar seviyesi alarm veriyor

Alüminyum fiyatları da benzer şekilde düşüş trendine girerek 3.065 dolar seviyelerine kadar çekildi. Uzmanlara göre 3.000 dolar seviyesi hem psikolojik hem teknik açıdan kritik eşik konumunda. Bu seviyenin altına inilmesi durumunda satışların hız kazanabileceği belirtiliyor.

Nikel, çinko ve kurşun fiyatlarında da aşağı yönlü hareketler dikkat çekerken, küresel ekonomik büyümeye ilişkin belirsizliklerin emtia piyasalarında oynaklığı artırdığı görülüyor.

Kısa vadeli baskı sürüyor

Piyasalarda yaşanan geri çekilmede küresel talep görünümüne yönelik soru işaretleri, yüksek stok seviyeleri ve makroekonomik belirsizlikler etkili oluyor. Analistler, kısa vadede emtia piyasalarında dalgalı seyrin devam edebileceğini belirtirken, kritik destek seviyelerinin yatırımcılar tarafından yakından izlendiğini vurguluyor.