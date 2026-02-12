Ocak ayı sonunda 14.527,50 dolar ile tarihinin en yüksek seviyesini gören bakır fiyatlarında, o dönemden bu yana hakim olan aşırı oynaklığın bir miktar durulduğu gözlemleniyor.

Londra Metal Borsası'nda bakırın ton fiyatı güne yüzde 0,7 artışla başlayarak 13.258 dolara ulaştı.

Şanghay vadeli işlemler piyasasında da yükseliş sürerken, fiyatlar yüzde 0,4 primle 102.330 yuan seviyesine tırmandı.

NİKEL DÜŞTÜ, DİĞER METALLER COŞTU

Endüstriyel metallerin genelinde yukarı yönlü bir seyir hakim olsa da nikel, kâr satışları ve bölgesel kotaların kurbanı oldu.

Endonezya'nın PT Weda Bay Nickel madeni için kotayı azaltma kararı ve gelen kâr satışlarıyla nikel fiyatı yüzde 1,15 düşüşle 17.675 dolara geriledi.

LME'de alüminyum yüzde 1,8 yükselişle 3.159,50 dolara çıkarak günün en iyi performanslarından birini sergiledi.

Kalay yüzde 1 primle 50.150 dolara ulaşırken; çinko yüzde 0,8 ve kurşun yüzde 0,18 oranında değer kazandı.

Doların zayıflaması, emtiaları farklı para birimi kullanan yatırımcılar için daha cazip kılıyor. Metal fiyatlarındaki bu tırmanışın ana motoru dolar endeksindeki zayıflama olarak görülüyor.

