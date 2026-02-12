İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi'nden milyonlarca kişiyi ilgilendiren o karar çıktı! Bugün toplanan UKOME, artan maliyetleri gerekçe göstererek toplu taşıma, taksi ve minibüs ücretlerine yüzde 20 (bazı hatlarda yüzde 25'i bulan) rekor zam yaptı. 16 Şubat Pazartesi gününden itibaren geçerli olacak yeni tarifeyle artık Akbil basmak da taksiye binmek de lüks oldu.

🛑 Duraklarda Yeni Dönem: Tam Bilet 40 TL Sınırını Aştı!

Yapılan düzenlemeyle birlikte en çok kullanılan tam elektronik bilet ücreti 35 TL'den 42 TL'ye fırladı. Öğrenciler için de durum pek iç açıcı değil; öğrenci bileti 20,50 TL olarak güncellendi.

🚕 Taksilerde "Kısa Mesafe" Kabusu!

Taksicilerin zam talebi karşılık buldu. Taksimetre açılış ücreti 65 TL'yi geçerken, "indi-bindi" olarak bilinen kısa mesafe ücreti artık cüzdanları tam anlamıyla boşaltacak.

İşte 16 Şubat itibarıyla kuruşu kuruşuna yeni fiyat listesi:

🚄 Metrobüs ve Marmaray'da Durum Ne?

Mesafe bazlı ücretlendirmelerin yapıldığı ana hatlarda da rakamlar korkutucu seviyeye ulaştı:

Metrobüs: En uzun mesafe (43+ durak) ücreti 51,96 TL'den 62,35 TL'ye yükseldi.

Marmaray: Gebze-Halkalı arasındaki en uzun mesafe artık 74,70 TL!

Deniz Yolu: Üsküdar-Eminönü seferi 53,20 TL olurken, Kadıköy-Beşiktaş hattı 59,28 TL olarak belirlendi.

Önemli Not: Yeni tarifeler 16 Şubat 2026 Pazartesi sabahı itibarıyla tüm İstanbul'da uygulanmaya başlanacak.