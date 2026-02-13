Yeni düzenlemede hız sınırını aşmanın faturası, hızın dozuna göre değişiyor:

• Yerleşim Yeri İçi: 6-10 km/s aşımına 2.000 TL, 66 km/s ve fazlası aşımına ise 30.000 TL ceza verilecek.

• Yerleşim Yeri Dışı: 11-15 km/s aşımına 2.000 TL, 71 km/s ve fazlası aşımına 30.000 TL ceza uygulanacak.

• Ehliyet Geri Alma: Hız sınırını çok yüksek oranlarda aşanların sürücü belgelerine ihlal miktarına göre 30, 60 veya 90 gün süreyle el konulacak.

ÖLÜMLÜ KAZADA KAÇMANIN SONU HAPİS

Ölümlü veya yaralanmalı kazalarda olay yerinden izinsiz ayrılan sürücüler için sadece para cezası değil, 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası ve ehliyetin 2 yıl geri alınması hükmü getirildi.

ALKOLLÜ VE UYUŞTURUCU ALTINDA ARAÇ KULLANIMI

• Alkol: 0,50 promil üstü ilk tespitte ceza 700 TL'den 25.000 TL'ye çıktı. İkinci tekrarda 50.000 TL, üç ve üzeri tekrarlarda ise 150.000 TL idari para cezası uygulanacak.

• Uyuşturucu: Uyuşturucu madde etkisinde araç sürenlere 150.000 TL ceza verilecek ve ehliyetleri iptal edilecek. Ölçüm yaptırmayı reddetmenin bedeli de yine 150.000 TL ve 5 yıl ehliyet mahrumiyeti olacak.

MAKAS, DRİFT VE AKROBATİK HAREKETLER

• Makas ve Ters Yön: Trafikte makas atan veya ters yönde ilerleyenlere 90.000 TL ceza verilecek; ehliyetlerine 60 gün el konulurken araçları 30 gün trafikten menedilecek.

• Drift: Bilerek ve isteyerek araç döndürenlere (drift) 140.000 TL ceza kesilecek.

• Motosiklet Akrobasisi: Tek teker üzerinde gitmek veya sele üzerinde ayağa kalkmak gibi hareketlerin cezası 46.000 TL olarak belirlendi.

EHLİYETSİZ ARAÇ KULLANMA VE "DUR" İKAZI

• Hiç ehliyeti olmayana 40.000 TL, ehliyeti geri alınmışken araç kullanana ise 200.000 TL ceza uygulanacak.

• Polisin "dur" ihtarına uymayıp kaçan sürücülere 200.000 TL ceza verilecek, ehliyetleri ve araçları 60 gün süreyle trafikten uzaklaştırılacak.

SOSYAL HASSASİYET VE DİĞER İHLALLER

• Ambulans/İtfaiye: Geçiş üstünlüğü olan araçlara yol vermemenin bedeli 46.000 TL ve 30 gün ehliyet kaybı.

• Trafikte Saldırı: Başka bir aracı ısrarla takip eden veya saldırı amacıyla araçtan inenlere 180.000 TL ceza kesilecek.

• Cep Telefonu: Seyir halinde telefon kullanmanın cezası ilk ihlalde 5.000 TL, tekrarlarda 20.000 TL'ye kadar çıkacak.

• Kırmızı Işık: İlk ihlal 1.000 TL iken, bir yıl içindeki altıncı ihlalde ceza 80.000 TL'ye kadar ulaşıyor.