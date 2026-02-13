Gündeme oturan iddiaların ardından parti yönetimi, konuyu hassasiyetle inceleyerek hızlı bir karar aldı.

Adı bir gönül ilişkisi skandalına karışan Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, partinin etik ilkeleri ve disiplin kuralları gereği "kesin ihraç" talebiyle disiplin kuruluna sevk edildi.

DİSİPLİN SÜRECİ BAŞLATILDI

Kamuoyunda büyük yankı uyandıran olay sonrası AK Parti’nin bu kararı, parti içindeki disiplin mekanizmasının tavizsiz işletileceği sinyali olarak yorumlandı.

Disiplin Kurulu'nun önümüzdeki günlerde toplanarak Işıksu hakkındaki nihai kararı vermesi bekleniyor.

NELER OLMUŞTU?

Adapazarı Belediyesi’nde başkanlık makamı ile özel kalem müdürlüğü arasında bir ilişki olduğuna dair iddialar kısa sürede sosyal medyada ve yerel basında geniş yer bulmuş, bu durum kamuoyunda büyük tepki çekmişti.

MUTLU IŞIKSU KİMDİR? KARİYERİNDEN SİYASETİN ZİRVESİNE

1974 yılında Sakarya’da dünyaya gelen Mutlu Işıksu, eğitim hayatına memleketi Adapazarı’nda başladı. Üniversite eğitimi için İzmir’e giden Işıksu, 1997 yılında Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü’nden mezun oldu.

Işıksu’nun iş hayatı oldukça erken yaşlarda ve zorlu şartlarda başladı:

1989 yılında TÜVASAŞ’ta iş hayatına atıldı. Üniversite yıllarında (1993-1997) TCDD Alsancak Vagon Servis Şefliğinde gece çalışırken, gündüzleri eğitimine devam etti.

1998 ile 2014 yılları arasında yeniden TÜVASAŞ bünyesinde görev aldı.

Siyasi kariyerine AK Parti’nin kuruluşuyla birlikte belde teşkilatlarında başlayan Işıksu, Sakarya yerelinde pek çok kademede sorumluluk üstlendi.

Merkez İlçe ve Adapazarı İlçe Başkan Yardımcılıklarının ardından, 2009-2011 yılları arasında Adapazarı İlçe Başkanı olarak görev yaptı.

2014-2014 ları arasında Sakarya İl Başkan Yardımcılığı görevini yürüttü.

2014 yılından itibaren kariyerini Ankara ve çevre illerde bürokrat olarak sürdüren Işıksu, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nda Basın Müşavirliği yaptı.

Sırasıyla Düzce İl Müdürlüğü, Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü’nde Daire Başkanlığı ve son olarak kendi şehri olan Sakarya’da İl Müdürlüğü görevlerini üstlendi.

Mutlu Işıksu, bürokrasideki deneyiminin ardından yerel yönetime geçiş yaparak 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçimleri’nde Adapazarı Belediye Başkanı seçilerek koltuğa oturdu.