Kredi kartı limitlerine ilişkin yeni düzenleme, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) aldığı kararlarla birlikte gündemdeki yerini aldı. Yapılan değişiklikle kredi kartı limitlerinin gelirle uyumlu hale getirilmesi hedeflenirken, özellikle 400 bin TL üzerindeki limitlere yönelik kademeli bir düzenleme getirildi.

KREDİ KARTI LİMİTLERİ NE ZAMAN DÜŞÜRÜLECEK?

BDDK'nın kararına göre kredi kartı limiti 400 bin TL'nin altında olan kart sahipleri düzenlemeden etkilenmeyecek. Limit azaltım işlemleri 15 Şubat 2026 tarihine kadar gerçekleştirilecek.

Bankalar, tüm kart hamillerinin kredi kartı limitlerini 1 Ocak 2027 tarihine kadar aylık ya da yıllık ortalama gelirleriyle uyumlu hale getirecek. İlk aşamada dar ve orta gelirli, düşük limitli müşterilerin mevcut limitleri korunacak. Yüksek limite sahip ancak kartını aktif kullanmayan müşterilerin limitleri ise gelir düzeyine göre yeniden belirlenecek.

YENİ KREDİ KARTI LİMİTİ NASIL HESAPLANACAK?

Yeni karara göre toplam kredi kartı limiti 400-750 bin TL arasında olanların kullanılmayan limit kısmı yüzde 50 oranında azaltılacak. Toplam limit 750 bin TL'nin üzerindeyse kullanılmayan bölüm yüzde 80 oranında düşürülecek.

Örneğin toplam kredi kartı limiti 700 bin TL olan bir kişinin yıl içinde en yüksek harcaması 600 bin TL olduysa, kullanılmayan 100 bin TL'nin yüzde 50'si yani 50 bin TL düşürülecek. Bu durumda yeni limit 650 bin TL olacak.

Toplam limit 450 bin TL, en yüksek harcama 200 bin TL ise kullanılmayan 250 bin TL'nin yüzde 50'si yani 125 bin TL düşürülecek ve yeni limit 325 bin TL'ye inecek.

Limitin 850 bin TL olduğu bir senaryoda, en yüksek harcama 400 bin TL ise kullanılmayan 450 bin TL'nin yüzde 80'i yani 360 bin TL azaltılacak. Bu durumda yeni toplam limit 490 bin TL olacak.

Düzenlemeyle birlikte kredi kartı limitlerinin kullanım alışkanlıklarına ve gelir düzeyine göre şekillendirilmesi amaçlanıyor.