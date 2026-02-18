Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, TÜBİTAK tarafından Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası iş birliğiyle geliştirilen "Market Fiyatı" uygulamasının vatandaşlara kolaylık sağlamaya devam ettiğini belirtti.

50 BİNE YAKIN ÜRÜNÜN FİYATI TEK PLATFORMDA

Kacır, "marketfiyati.org.tr" adresi üzerinden yaklaşık 50 bine yakın ürünün fiyat bilgisinin tek platformda toplandığını ifade ederek, uygulamanın alışverişte şeffaflığı artırdığını ve doğru, hızlı fiyat karşılaştırması imkanı sunduğunu vurguladı.

Mobil uygulamada yer alan barkod okuyucu özelliği sayesinde market rafında anlık fiyat karşılaştırması yapılabildiğini kaydeden Kacır, dijital çözümlerle vatandaşların yanında olmaya devam edeceklerini söyledi.

"Market Fiyatı" uygulaması Android ve iOS platformları üzerinden ücretsiz olarak indirilebiliyor.