ABD yönetimi, İran'daki protestoların bastırılmasına yönelik yeni bir yaptırım kararı aldı. ABD Dışişleri Bakanlığı, gösterilere şiddetle müdahale ettikleri ve internet erişimini kısıtladıkları gerekçesiyle 18 İranlı yetkiliyi yaptırım listesine eklediğini duyurdu.

18 İRANLI YETKİLİYE YAPTIRIM

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Tommy Pigott tarafından yapılan yazılı açıklamada, İran'daki gösterilere yönelik sert müdahaleler ve uygulanan internet kısıtlamaları nedeniyle 18 kişinin yaptırım kapsamına alındığı bildirildi.

Açıklamada, söz konusu yetkililerin protestoların bastırılmasındaki rolleri nedeniyle HEDEF alındığı vurgulandı.

"İFADE ÖZGÜRLÜĞÜNÜ DESTEKLEMEYİ SÜRDÜRECEĞİZ"

Pigott, ABD yönetiminin İran halkının ifade özgürlüğünü desteklemeye devam edeceğini belirterek, İranlıların barışçıl toplanma ve gösteri yapma haklarının engellenemeyeceğini ifade etti.

Washington'un, insan hakları ihlallerine karşı tutumunu sürdüreceği mesajı verildi.

TOPLAM SAYI 58'E YÜKSELDİ

Son kararla birlikte ABD'nin yaptırım listesine aldığı İranlı yetkili sayısının 58'e ulaştığı kaydedildi.

ABD yönetimi, İran'daki protestolar ve internet kısıtlamalarına ilişkin yaptırım adımlarını kademeli olarak genişletmeye devam ediyor.