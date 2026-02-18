Gram altın 7 bin TL’nin altında yön arayışını sürdürürken, ons tarafındaki dalgalanma fiyatlamalar üzerinde belirleyici olmaya devam ediyor. Küresel piyasalarda jeopolitik gelişmeler ve merkez bankalarının politikaları yakından izlenirken, Kanada merkezli Scotiabank'tan gelen değerlendirme, altındaki yükseliş trendinin henüz sona ermediğine işaret etti.

Kanada merkezli Scotiabank, altın fiyatlarındaki yukarı yönlü trendin önümüzdeki aylarda da devam edebileceğini açıkladı. Bankaya göre merkez bankalarının sürdürdüğü alımlar, jeopolitik risklerdeki artış ve borsa yatırım fonlarına (ETF) güçlü para girişleri fiyatları desteklemeyi sürdürebilir.

Altın fiyatlarında yön arayışı sürüyor! Dev banka açıkladı: Yükseliş trendi devam edecek 1

"BOĞA DÖNGÜSÜ BİTMEDİ"

Scotiabank'ın madencilik analistleri Tanya Jakusconek liderliğinde yayımlanan strateji notunda, son dönemde yaşanan fiyat oynaklığına rağmen mevcut boğa piyasasının sona erdiğine dair bir işaret görülmediği belirtildi.

Darphane’de mesai hızlandı: Cumhuriyet Altını basımı zirveyi gördü Darphane’de mesai hızlandı: Cumhuriyet Altını basımı zirveyi gördü

Analistler, tarihsel olarak altın fiyatlarını yukarı taşıyan temel dinamiklerin halen güçlü kaldığını ve bu unsurların piyasada etkisini sürdürdüğünü vurguladı.

Altın fiyatlarında yön arayışı sürüyor! Dev banka açıkladı: Yükseliş trendi devam edecek 2

JEOPOLİTİK RİSK VE GÜVENLİ LİMAN TALEBİ

Raporda, özellikle küresel ticaret belirsizliğinin yüksek seyretmesi ve kısa vadede azalması beklenmeyen jeopolitik gerilimlerin altın için destekleyici bir zemin oluşturduğu ifade edildi. Güvenli liman talebinin devam etmesi halinde fiyatların yukarı yönlü hareketini koruyabileceği kaydedildi.

Altın fiyatlarında yön arayışı sürüyor! Dev banka açıkladı: Yükseliş trendi devam edecek 3

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

Ons altın, 4.854,06 dolara kadar gerilemesinin ardından toparlanarak şu sıralarda düne göre yüzde 0,99 artışla 4.926,84 dolar seviyesinde işlem görüyor.

Altın fiyatlarında yön arayışı sürüyor! Dev banka açıkladı: Yükseliş trendi devam edecek 4

Geçtiğimiz haftaya kıyasla yaklaşık yüzde 2 değer kaybeden ons altın, ay başından bu yana yüzde 1,7 yükseldi. Yılbaşından itibaren artış oranı ise yüzde 14,4 seviyesinde bulunuyor.

Altın fiyatlarında yön arayışı sürüyor! Dev banka açıkladı: Yükseliş trendi devam edecek 5

Gram altın ise saat 09.18 itibarıyla yüzde 1,05 yükselişle 6.929,91 TL seviyesinden işlem görüyor.

Altın fiyatlarında yön arayışı sürüyor! Dev banka açıkladı: Yükseliş trendi devam edecek 6

Çeyrek altın 12 bin 160 liradan, Cumhuriyet altını ise 47 bin 970 liradan satılıyor.

ALTIN FİYATLARI

Altın Alış Satış Değişim Saat
Gram Altın 6.917,91 6.918,74 % 0.88 13:31
Ons Altın / TL 214.921,51 214.998,42 % 0.78 13:46
Ons Altın / USD 4.912,66 4.913,25 % 0.71 13:46
Çeyrek Altın 11.068,65 11.312,13 % 0.88 13:31
Yarım Altın 22.068,12 22.624,27 % 0.88 13:31
Ziynet Altın 44.274,60 45.110,17 % 0.88 13:31
Cumhuriyet Altını 48.134,00 48.869,00 % 0.51 13:20
Tüm Altın Fiyatları
enpara
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
PARTNERABD'li bankalardan yeni altın raporu! “5 bin 300 dolar üstünde yeni ralli…”ABD'li bankalardan yeni altın raporu! “5 bin 300 dolar üstünde yeni ralli…”
PARTNEREmpa Elektronik (EMPAE) için geri sayım başladı! Talep toplama başlıyorEmpa Elektronik (EMPAE) için geri sayım başladı! Talep toplama başlıyor