Kanada merkezli Scotiabank, altın fiyatlarındaki yukarı yönlü trendin önümüzdeki aylarda da devam edebileceğini açıkladı. Bankaya göre merkez bankalarının sürdürdüğü alımlar, jeopolitik risklerdeki artış ve borsa yatırım fonlarına (ETF) güçlü para girişleri fiyatları desteklemeyi sürdürebilir.

"BOĞA DÖNGÜSÜ BİTMEDİ"

Scotiabank'ın madencilik analistleri Tanya Jakusconek liderliğinde yayımlanan strateji notunda, son dönemde yaşanan fiyat oynaklığına rağmen mevcut boğa piyasasının sona erdiğine dair bir işaret görülmediği belirtildi.

Analistler, tarihsel olarak altın fiyatlarını yukarı taşıyan temel dinamiklerin halen güçlü kaldığını ve bu unsurların piyasada etkisini sürdürdüğünü vurguladı.

JEOPOLİTİK RİSK VE GÜVENLİ LİMAN TALEBİ

Raporda, özellikle küresel ticaret belirsizliğinin yüksek seyretmesi ve kısa vadede azalması beklenmeyen jeopolitik gerilimlerin altın için destekleyici bir zemin oluşturduğu ifade edildi. Güvenli liman talebinin devam etmesi halinde fiyatların yukarı yönlü hareketini koruyabileceği kaydedildi.

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

Ons altın, 4.854,06 dolara kadar gerilemesinin ardından toparlanarak şu sıralarda düne göre yüzde 0,99 artışla 4.926,84 dolar seviyesinde işlem görüyor.

Geçtiğimiz haftaya kıyasla yaklaşık yüzde 2 değer kaybeden ons altın, ay başından bu yana yüzde 1,7 yükseldi. Yılbaşından itibaren artış oranı ise yüzde 14,4 seviyesinde bulunuyor.

Gram altın ise saat 09.18 itibarıyla yüzde 1,05 yükselişle 6.929,91 TL seviyesinden işlem görüyor.

Çeyrek altın 12 bin 160 liradan, Cumhuriyet altını ise 47 bin 970 liradan satılıyor.