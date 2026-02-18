İki bankanın raporuna göre, 5 bin 300 dolar seviyesi altının önündeki son büyük kale. Analistler, bu psikolojik ve teknik direncin "kısa sürede" kırılması durumunda piyasada bir FOMO (fırsatı kaçırma korkusu) dalgası başlayacağını öngörüyor.

• Hızlı Kırılım Senaryosu: Eğer ons altın bu hafta veya önümüzdeki kısa periyotta 5 bin 300 doların üzerine iğne atarsa, teknik olarak "boşluk" (gap) kapanacak ve fiyatların doğrudan 5 bin 700-6 bin dolar bandına ışınlanması işten bile değil.

• Hacimli Alımlar Kapıda: JPMorgan stratejistleri, "Direnç kırıldığı an, bekleyen dev kurumsal emirlerin devreye gireceğini" belirtiyor.

RALLİYİ NE TETİKLEYECEK?

Haberde öne çıkan en çarpıcı detay, bu yükselişin artık sadece bir tahmin değil, bir "zamanlama meselesi" olması.

"5 bin 300 doların geçilmesi, altının prangalarından kurtulması demek. Bu seviyenin üzerindeki her kapanış, yatırımcıyı yeni zirvelere taşıyacak bir rampa görevi görecek."

Yatırımcı için kritik notlar

• Direnç: 5 bin 300 dolar (Kırıldığı an yeni ralli başlar)

• HEDEF: 5 bin 750 - 6 bin

Sorumluluk Reddi: Bu içerik yatırım tavsiyesi değildir. Finansal kararlarınız için bağımsız danışmanlık almanız önerilir.