Ons altın, 4.942,39 dolara kadar süren toparlanma eğiliminin ardından, bugün düne göre yüzde 0,7 primle 4.913 dolar seviyelerinde dengelenmiş durumda. Piyasalarda "düşüş derinleşecek mi?" sorusu tartışılırken, banka analistleri mevcut tabloyu teknik bir düzeltme olarak yorumlayarak yatırımcıların yüreğine su serpti.

KISA VADEDE GÖZLER DOLAR ENDEKSİ VE RİSK İŞTAHINDA

ING’nin yayımladığı son değerlendirmede, ons altının kısa vadeli seyrini belirleyen iki ana faktörün ABD doları ve küresel risk iştahı olduğu vurgulanıyor. Özellikle dolar endeksindeki dalgalanmaların değerli metal üzerinde baskı yarattığı, ancak piyasalardaki genel risk algısının fiyatlamalarda kritik bir rol oynamaya devam edeceği belirtiliyor.

Asya piyasalarında likiditenin normale dönmesi ve küresel makroekonomik belirsizliklerin sürmesi, altına olan temel talebi yeniden canlandırabilir. Banka, olası geri çekilmelerin yatırımcılar tarafından "yeni bir alım fırsatı" olarak görüleceğini ve aşağı yönlü hareketlerin sınırlı kalacağını öngörüyor.

