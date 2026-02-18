Borsa kapanışı pozitif yaparken yükselen ve düşen hisseler de belli oldu. Yükselen hisseler şu şekilde oldu;

KAYSE: Yüzde 10,00

DOFRB: Yüzde 9,99

NETCD: Yüzde 9,98

BESTE: Yüzde 9,98

AKFIS: Yüzde 9,96

Düşen hisseler şu şekilde;

YUNSA: Yüzde -10,00

TDGYO: Yüzde -10,00

CVKMD: Yüzde -10,00

SMART: Yüzde -9,97

PASEU: Yüzde -9,94