Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,24 artışla 14.260,82 puandan başladı. günün ilk yarısında yüzde 1,48 değer kazanarak 14.437,94 puana çıktı. Endeks kapanışı yüzde 0,23’lük yükselişle 14 bin 259,90 puandan yaptı.

Borsa kapanışı pozitif yaparken yükselen ve düşen hisseler de belli oldu. Yükselen hisseler şu şekilde oldu;

KAYSE: Yüzde 10,00

DOFRB: Yüzde 9,99

NETCD: Yüzde 9,98

BESTE: Yüzde 9,98

AKFIS: Yüzde 9,96

Düşen hisseler şu şekilde;

YUNSA: Yüzde -10,00

TDGYO: Yüzde -10,00

CVKMD: Yüzde -10,00

SMART: Yüzde -9,97

PASEU: Yüzde -9,94

enpara
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
PARTNEREn çok işlem gören hisseler hangileri oldu? İşte piyasalarda gün sonuEn çok işlem gören hisseler hangileri oldu? İşte piyasalarda gün sonu
PARTNERPiyasalarda altın korkusu! Dev banka yüreklere su serpti: Beklenen senaryo değiştiPiyasalarda altın korkusu! Dev banka yüreklere su serpti: Beklenen senaryo değişti