Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,24 artışla 14.260,82 puandan başladı. günün ilk yarısında yüzde 1,48 değer kazanarak 14.437,94 puana çıktı. Endeks kapanışı yüzde 0,23’lük yükselişle 14 bin 259,90 puandan yaptı.
Borsa kapanışı pozitif yaparken yükselen ve düşen hisseler de belli oldu. Yükselen hisseler şu şekilde oldu;
KAYSE: Yüzde 10,00
DOFRB: Yüzde 9,99
NETCD: Yüzde 9,98
BESTE: Yüzde 9,98
AKFIS: Yüzde 9,96
Düşen hisseler şu şekilde;
YUNSA: Yüzde -10,00
TDGYO: Yüzde -10,00
CVKMD: Yüzde -10,00
SMART: Yüzde -9,97
PASEU: Yüzde -9,94