Bakan Tekin, ara tatil uygulamasına ilişkin tartışmalar sürerken önemli açıklamalarda bulundu. TVNET canlı yayınında konuşan Tekin, eğitim takvimindeki yoğunluğun planlamayı zorlaştırdığını belirterek sistemin geleceğine yönelik çalışmalar yürütüldüğünü söyledi.

"180 GÜNLÜK SÜREYİ PLANLAMAKTA ZORLANIYORUZ"

Resmi ve dini bayramların eğitim takvimine etkisine dikkat çeken Tekin, 180 günlük zorunlu eğitim süresini tamamlamakta güçlük yaşadıklarını ifade etti. Konuya ilişkin henüz nihai bir karar alınmadığını vurgulayan Tekin, "Bu yılki alan araştırmasından sonra bir karar vermiş oluruz" dedi.

Eğitim takvimindeki tatil yoğunluğunu örneklerle anlatan Tekin, "Okullar başladıktan sonra 29 Ekim, 1 Ocak, Nevruz, 1 Mayıs, Ramazan ve Kurban Bayramı gibi çok yoğun bir tatil takvimi var. Bir taraftan da 180 iş günü eğitim vermemiz gerekiyor. Öğretmenlerimizin tatilleri yasal olarak iki ayın altında olamaz. Bu nedenle 36 haftalık eğitim süresini bu yoğun tatil takvimi içine yerleştirmekte zorlanıyoruz" ifadelerini kullandı.

2027'DE ÇAKIŞMA DAHA DA ARTACAK

Gelecek yıllardaki takvim sıkışıklığına da değinen Tekin, 2027 yılında Ramazan ve Kurban Bayramı ile ara tatilin aynı bahar yarıyılına denk geleceğini belirterek, tüm bu parametrelerin birlikte değerlendirildiğini söyledi.

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

Mevcut takvimde bir değişiklik yapılmaması halinde, 2 Şubat Pazartesi günü başlayan ikinci dönem kesintisiz devam edecek. 2024-2025 eğitim öğretim yılı ise 26 Haziran Cuma günü çalacak son ders ziliyle tamamlanacak.