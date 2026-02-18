Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen "Valiler Buluşması" programında yaptığı konuşmada iç güvenlikten Ramazan ayına, sosyal medya kullanımından "Terörsüz Türkiye" sürecine kadar birçok başlıkta mesaj verdi.

Erdoğan'ın açıklamalarının satır başları şu şekilde;

"ALİ YERLİKAYA'YA TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Erdoğan, İçişleri Bakanlığında yaşanan görev değişimine değinerek iki buçuk yıl boyunca görev yapan Ali Yerlikaya'ya teşekkür etti. Görevi devralan Mustafa Çiftçi'ye de başarı dileklerini iletti.

RAMAZAN VE FİLİSTİN VURGUSU

Ramazan-ı Şerif'in hayırlar getirmesini temenni eden Erdoğan, özellikle Gazze’de zor şartlar altında Ramazan'ı karşılayan Filistinliler için dayanışma mesajı verdi. Milletin dualarında Filistinli mazlumları unutmamasını istedi.

"BAŞARILI BİR VALİ, İYİ BİR LİDER DEMEKTİR"

Devlet geleneği ve adalet vurgusu yapan Erdoğan, valilerin devleti sahada temsil ettiğini belirterek hızlı çözüm üretmelerini, vatandaşın gönlüne girmelerini istedi. İyi liderliğin sorumluluk almak, risk üstlenmek ve sorunları merkeze taşımadan yerelde çözmek anlamına geldiğini söyledi.

"VATANDAŞA TEPEDEN BAKILMASINA MÜSAMAHAMIZ YOK"

Kamu görevlilerine devlet kaynaklarını titizlikle kullanma çağrısı yapan Erdoğan, kibirli tutumlara ve vatandaşlar arasında ayrımcılığa izin verilmeyeceğini vurguladı.

SOSYAL MEDYA UYARISI

Kamu kurumlarının sosyal medya kullanımında ölçünün kaçmaması gerektiğini belirten Erdoğan, beğeni ve etkileşim uğruna devlet ciddiyetine zarar verecek paylaşımlardan kaçınılması gerektiğini ifade etti.

"İHTİYAÇ SAHİBİNİ SİZ BULACAKSINIZ"

Ramazan ayında valilerden sahada aktif olmalarını isteyen Erdoğan, ihtiyaç sahiplerine devletin şefkat elinin ulaştırılması gerektiğini söyledi. "Devlet kapısı hacet kapısıdır" ifadesini kullanan Erdoğan, kapı kapı dolaşılarak sorunların yerinde tespit edilmesini istedi.

"TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİNİ BAŞLATTIK"

Cumhur İttifakı olarak "Terörsüz Türkiye" sürecini başlattıklarını belirten Erdoğan, sürecin 16 aydır hassasiyetle yürütüldüğünü söyledi. Meclis çatısı altında kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun raporunu tamamladığını hatırlatarak, "Yol haritası niteliğindeki bu raporu önemli bir kazanım olarak görüyorum" dedi.

Sürecin yasal boyutuna ilişkin çalışmaların başlayacağını kaydeden Erdoğan, silah bıraktığını ilan eden terör örgütünün tamamen tasfiyesine yönelik adımlar atılacağını söyledi. Sınır bölgelerindeki valilere olası provokasyonlara karşı dikkatli olunması çağrısında bulundu.

Erdoğan, konuşmasının sonunda şehitlerin emanetine ve gazilerin hassasiyetlerine sahip çıkılacağını vurguladı.