Erdoğan, Etiyopya ziyaretinin ardından Türkiye'ye dönüşünde uçakta gazetecilere açıklamalarda bulundu ve soruları yanıtladı.

Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed'in davetine icabeten Addis Ababa'ya yaptıkları günübirlik ziyareti tamamladıklarını belirten Erdoğan, Afrika'nın önde gelen devletlerinden Etiyopya'yı yaklaşık 11 yıl aradan sonra ziyaret etmekten büyük bir memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan Ahmed ve Etiyopya makamlarına, göstermiş oldukları sıcak karşılama ve misafirperverlikten dolayı teşekkür etti.

Görüşmelerde, ticaret, yatırımlar, savunma sanayisi, özellikle enerji, ulaşım ve daha birçok konuyu değerlendirdiklerini bildiren Erdoğan, şunları kaydetti:

"1 milyar dolar ticaret hacmi hedefimize ulaşmak için gerekli adımları ele aldık. Türk yatırımlarının artırılması konusundaki fırsatlara değindik. Ekonomi ve enerji alanlarında belgelere imza attık. Biliyorsunuz, Etiyopya, Afrika'daki uçuşlar için önemli bir bağlantı merkezi konumunda. Bu sebeple büyük bir havalimanı projesini ilerletiyorlar. Biz de Türkiye olarak firmalarımızın bu projeye katkı sağlayabileceklerini düşünüyoruz. Etiyopya, Afrika Boynuzu tabir edilen ve stratejik önemi haiz, bölgenin de en büyük ülkesi. Gerek köklü devlet geleneği gerek 130 milyonu bulan nüfusuyla büyük potansiyele sahip. Afrika Teşkilatı başta olmak üzere Birleşmiş Milletler kuruluşlarına ev sahipliği yapan Addis Ababa, Afrika kıtasının diplomasi başkenti olarak adlandırılıyor. Sahra Altı Afrika'daki en eski büyükelçiliğimizin 1926 yılında Addis Ababa'da açılması Cumhuriyetimizin geçmişinde bu kadim şehri, Afrika kıtasıyla ilişkilerimizin kalbine yerleştirdiğini gösteriyor. Ziyaretimizin hemen öncesinde de Afrika Birliği Zirvesi gibi son derece mühim bir toplantıya ev sahipliği yaptılar. Önümüzdeki yıl da Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi Taraflar Konferansı yine Addis Ababa'da düzenlenecek. Biz de inşallah kasım ayında yapacağımız bu Taraflar Konferansı'na dair tecrübelerimizi Etiyopyalı kardeşlerimizle paylaşacağız. Dolayısıyla şayet Afrika'daki potansiyeli değerlendirmek istiyorsak, hiç şüphesiz bunun yollarından biri Etiyopya'dan geçmektedir."

"BİRLİKTE GÜZEL İŞLERE İMZA ATTIK, İNŞALLAH BUNDAN SONRA DA ATACAĞIZ"

Ankara Süreci'nden hatırlanacağı üzere Etiyopya ile ortak mesai yapma alışkanlıklarının olduğunu dile getiren Erdoğan, 2024 Aralık ayında kabul edilen Ankara Bildirisi ile Etiyopya ve Somali arasında güvenin pekiştirilmesini sağladıklarını hatırlattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Birlikte güzel işlere imza attık, inşallah bundan sonra da atacağız." sözlerini sarf etti.

Addis Ababa ziyaretini aynı zamanda Afrika kıtasına yönelik ortaklık politikalarının bir tezahürü olarak gördüklerini vurgulayan Erdoğan, "Bu yaklaşımımızı Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Mahmut Ali Yusuf ile de bugün paylaştık. Kendisiyle kıtaya ilişkin konularla, teşkilatın katkısıyla önümüzdeki dönemde tertipleyeceğimiz 4. Türkiye-Afrika Ortaklık Zirve'mize değindik." ifadesini kullandı.

Ramazan-ı Şerif'in hemen arifesinde Kral Necaşi'nin memleketini ziyaret etmenin ayrıca anlamlı olduğunu aktaran Erdoğan, "Bu vesileyle Etiyopyalı Müslüman kardeşlerimize tebriklerimizi bizzat iletmekten ayrıca bahtiyarım. Etiyopya ziyaretimizin hayırlı neticelerini en kısa sürede alacağımıza inanıyor, bugünkü temaslarımızın tüm bölgenin barış ve istikrarına katkı sunmasını temenni ediyorum." diye konuştu.

"KİMSENİN BUNDAN ŞÜPHESİ OLMASIN"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Türkiye'nin Orta Doğu'da olduğu gibi Afrika'da da pek çok ülkenin barış ve bütünlüğü için hem masada hem de sahada yıllardır ciddi bir mücadele verdiği hatırlatılarak "Türkiye, hem Afrika'da hem Orta Doğu'da bunu tesis edecek güce muktedir midir? Bu mücadelede Türkiye'yi destekleyen başka ülkeler var mı?" sorusu yöneltildi.

"Milletçe tarihimizin hiçbir döneminde bizler sömürgeci olmadık" diyen Erdoğan, Afrika'daki insanları kardeş ve dost olarak gördüklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bugün kıtada gözlerin ülkemize çevrilmesinin temelinde işte bu tertemiz sicilimiz vardır. Karşılıklı saygı ve eşit ortaklık, BIZIM Afrika politikamızın esasıdır, pusulasıdır, değişmez ilkesidir. Biz, Afrika'daki meselelere çıkar odaklı, tarafgir bir gözle bakmadık, bakmıyoruz. Ülkemize yönelik bu bakış açısı bizim insani diplomasimizin, barış diplomasisi adımlarımızın başarısında da etkili. Barışın lafla değil, iradeyle tesis edileceğini biliyor ve ona göre adımlar atıyoruz. Türkiye böylesi bir barış tesis etmeye muktedir midir? Muktedirdir evelallah, kimsenin bundan şüphesi olmasın. Çok şükür yalnız da değiliz. Sözümüz de sesimiz de artık çok daha güçlü." değerlendirmesinde bulundu.

Bir gazetecinin "Afrika uzun yıllar ihmal edilmiş bir coğrafyaydı. Sizin döneminizde Afrika'ya elçilikler açıldı, ciddi yatırımlar var, hizmetler var. Sizin bu Afrika politikasındaki hedefiniz nedir?" sorusuna, Cumhurbaşkanı Erdoğan şöyle yanıt verdi:

"Afrika ile ilişkilerimizi geliştirmek, ticaret ve yatırımlar başta olmak üzere her alanda işbirliğimizi ileriye taşımanın gayreti içerisindeyiz. Kıtadaki, büyükelçilik sayımızı biliyorsunuz 44'e çıkardık. İktidarı devraldığımız zaman bu sayı 12 idi. Ankara'da 38 Afrika ülkesinin büyükelçiliği, şu anda faaliyet gösteriyor. Türk yükleniciler, Afrika'da toplam değeri 100 milyar doları bulan 2 binden fazla projeyi üstlenmiş durumda. Kıta genelindeki yatırımlarımızın piyasa değeri 15 milyar doları aştı. 2025 yılında kıtayla dış ticaret hacmimiz yüzde 10 artışla 35 milyar dolara yaklaştı. Türk üniversitelerinde kıtanın farklı köşelerinden on binlerce öğrenci şu anda eğitim alıyor. Türkiye mezunları Afrika'nın birçok ülkesinde siyasetten iş dünyasına, akademiden sivil topluma her alanda aktif görevler üstleniyor."

"TERÖRSÜZ TÜRKİYE HEDEFİMİZE SAĞLAM İLERLİYORUZ"

"Terörsüz Türkiye" süreciyle ilgili soruyu yanıtlayan Erdoğan, "Terörsüz Türkiye hedefimize doğru, dikkatli olduğu kadar kararlı, temkinli olduğu kadar sağlam ilerliyoruz. Hayırlı bir işe koyulduk, inşallah başaracağız. Ülkemizdeki bu güçlü irade, Suriye'ye de şu an itibariyle sirayet etmiştir. Orada terörsüz bölge idealimizi destekleyen sevindirici gelişmeler yaşanıyor. Bu da bizi ayrıca memnun ediyor. Tam entegrasyona dair adımları anbean takip ediyoruz. Anlaşmanın uygulanması için gerekli telkinlerde bulunuyoruz." diye konuştu.

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın emin adımlarla Suriye'de yola devam ettiğini vurgulayan Erdoğan, şöyle konuştu:

"Terörle mücadelenin sadece güvenlik meselesi olmadığını sık sık da vurguladım. Meselenin hukuki ve toplumsal boyutunu da sürekli ele alıyoruz. Şu anda gerek Meclis Başkanımızla gerekse komisyondaki arkadaşlarımızla bu işi çok sıkı tutuyoruz. Sabırla, akılla, kararlılıkla bu yolda elhamdülillah yürüyoruz. Bu yolun sonunda yurdumuza yıllarca zarar vermiş terör sorunu, gündemimizden inşallah ebediyen çıkacaktır."

"İRAN İLE ABD ARASINDAKİ SORUNLAR, DİYALOG YOLUYLA ÇÖZÜLSÜN İSTİYORUZ"

İran meselesiyle ilgili soru üzerine Erdoğan, İran ile ABD arasındaki sorunların diyalog yoluyla çözülmesini istediklerini dile getirdi.

Her iki ülke ile de en üst düzeyde temas halinde olduklarını bildiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Her iki ülke bu noktada. En son İran Cumhurbaşkanı ile görüştüm. Hemen ertesi gün ABD Başkanı Trump ile de görüşmemi yaptım. Bütün bu görüşmelerde nasıl bir yol alabiliriz bunları konuştuk. Biz duvar ören, çatışmaları körükleyen değil, köprü kuran, barışa zemin hazırlayan bir ülke konumundayız. İran'ı HEDEF alan yeni bir savaş kimseye bir şey kazandırmaz, aksine bölgemiz kaybeder." değerlendirmesinde bulundu.

Barışın tarafında olmaya devam ederek müspet temennilerle meseleye yaklaştıklarını belirten Erdoğan, "Türkiye olarak İran'a yönelik askeri müdahaleye karşı olduğumuzu bütün muhataplarımıza ilettik. Böylesi bir askeri tırmanmanın, yükselen tansiyonun bölgemizi daha fazla belirsizliğe sürükleyeceğini anlatmayı sürdüreceğiz. Diplomasi kapısı açık olduğu sürece ümit vardır. Biz de bu umudu koruyacağız ve güçlendireceğiz." açıklamasını yaptı.

"BARIŞ KURULU TOPLANTISI İÇİN ÜLKEMİZİ DIŞİŞLERİ BAKANIMIZ HAKAN FİDAN TEMSİL EDECEKTİR"

Gazze için yapılacak Barış Kurulu'nun ilk toplantısıyla ilgili Türkiye'ye davet gelip gelmediğiyle ilgili soruya Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Gazze Barış Kurulu'nun Gazze'de özlenen kalıcı istikrar, ateşkes ve nihayetinde barışa katkı sunmasını umuyorum. Gazze meselesi insanlığın bana göre vicdan sınavıdır. Biz bu sınavda nerede olduğumuzu ilk günden beri açıkça ortaya koyduk. Gazze'deki Filistinli kardeşlerimizin yaşadıkları acılar artık son bulmalıdır. Burada amaç ateşkesi kalıcı hale getirmek, insani yardımları Gazze'ye kesintisiz ulaştırmak ve iki devletli çözüm zeminini güçlendirmek olmalıdır. Bütün bunların yanında Gazze Barış Kurulu'nun böylesi bir amaca hizmet etmesini arzu ederiz. Türkiye olarak Gazzeli kardeşlerimizin hayrına olan her türlü girişime destek vereceğimizi açık bir şekilde ilan ettik. Barış Kurulu toplantısı için davet geldi. Türkiye olarak toplantıya katılacağız. Ramazan ayının ilk gününe denk geldiği için toplantıda ülkemizi Dışişleri Bakanımız Hakan Fidan Bey temsil edecektir."