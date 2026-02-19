Küresel piyasalar, ABD-İran geriliminin gölgesinde yapay zeka konusunda yapılan işbirliklerinden bulduğu destekle pozitif seyrediyor.

ABD'li teknoloji şirketlerinden Meta, uzun vadeli yapay zeka altyapı yol haritasını ilerletmek üzere Nvidia ile çok yıllık stratejik bir ortaklığa gittiğini duyurdu.

Dünya genelinde para politikaları ve jeopolitik riskler fiyatlama davranışlarını etkilemeye devam ederken ABD Merkez Bankası (Fed) politika faizinin sabit tutulduğu ocak toplantısının tutanaklarını yayımladı.

Enflasyon, büyüme görünümü ve iş gücü piyasasına dair belirsizlikler görüldüğünü ortaya koyan tutanaklarda, bazı yetkililerin fiyatlar genel düzeyindeki artışın beklentilere uygun şekilde yavaşladığı takdirde faiz oranında ilave aşağı yönlü ayarlamalar yapılabileceği yönünde görüş bildirdiği belirtildi.

Tutanaklarda bazı yetkililerin ise gelen veriler değerlendirilirken politika faiz oranını bir süre sabit tutmanın uygun olacağını belirttiği ifade edildi.

TRUMP İPLERİ GERMEYE DEVAM EDİYOR

Jeopolitik tarafta ABD Başkanı Donald Trump, İngiltere'ye Diego Garcia Adası'nı Morityus'a iade etmemesi çağrısında bulundu ve İran'ın anlaşmayı reddetmesi halinde Ada'daki askeri üssü kullanabileceklerini bildirdi. Bu durum küresel piyasalardaki risk algısını bir miktar artırdı.

Asya tarafında tatil nedeniyle Çin ve Hong Kong'da piyasalar kapalı kalmaya devam ederken açık olan Japonya ve Güney Kore'de teknoloji sektörü öncülüğünde alış ağırlıklı bir seyir öne çıkıyor.

Analistler, Nvidia ve Meta'nın uzun vadeli işbirliği sağlamasının bölgedeki teknoloji şirketlerine yönelik mevcut iyimser beklentileri desteklediğini aktardı.

Bölgede bugün açıklanan verilere göre Japonya'da aralık ayı çekirdek makine siparişleri, beklentilerin üzerinde arttı. Analistler, bu durumun ülkedeki firmaların üretim kapasitesini artırmak istediği şeklinde yorumlanabileceğini kaydetti.

Bu gelişmelerle, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,71 artışla 57.547 puandan, 5.681,65 puanla rekor seviyeyi gören Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 3,09 yükselişle 5.677,25 puandan kapanırken Hindistan'da Sensex endeksi de yüzde 0,8 düşüşle 83.070 puan seviyesinde bulunuyor.