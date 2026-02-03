ABD'de hükümetin kısmi olarak yeniden kapanmasının yol açtığı belirsizlikler ve ABD Başkanı Donald Trump'ın ABD Merkez Bankası (Fed) başkanlığına aday gösterdiği Kevin Warsh'ın agresif faiz indirimlerinden kaçınacağına ilişkin öngörülerle küresel piyasalar haftaya negatif başlamıştı.

Yeni işlem gününde altın ve gümüş fiyatlarının toparlanması, açıklanan makroekonomik verilerin ABD ekonomisinin gücünü koruduğuna işaret etmesi küresel piyasalarda azalan risk iştahının tekrar yükselmesini sağladı.

Asya borsalarında pozitif bir seyir öne çıkarken başta teknoloji ve yarı iletken hisseleri olmak üzere yükselişler dikkati çekiyor.

ABD HİNDİSTAN'IN GÜMRÜK VERGİSİNİ DÜŞÜRDÜ

ABD Başkanı Donald Trump, Hindistan'ın artık Rusya'dan petrol alımını durdurduğunu ve bu ülkeye uygulanan gümrük vergisini yüzde 18'e düşüreceklerini, Hindistan'ın ise buna karşılık ABD'ye uyguladığı gümrük vergilerini sıfıra indireceğini açıkladı.

Hindistan'ın Moskova'dan petrol alımını durdurmasının Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sona ermesine yardımcı olacağını vurgulayan Trump, Hindistan'ın ABD'de 500 milyar dolar düzeyinde enerji, teknoloji, tarım, kömür ve diğer birçok kategoride ürün almayı taahhüt ettiğini sözlerine ekledi.

ABD'nin Hindistan'a gümrük vergisini düşürme kararının ardından Hindistan borsasında yüzde 2'nin üzerinde yükselişler görülürken rupi de dolar karşısında değer kazandı.

AVUSTRALYA'DA RBA FAİZ ARTIRDI

Avustralya Merkez Bankası (RBA) faiz oranını 25 baz puan artırarak yüzde 3,85'e çıkardı. Karara gerekçe olarak bankadan yapılan açıklamada, Avustralya'da ekonomik büyüme ve enflasyon, altı ay öncesine kıyasla beklentilerin üzerinde gerçekleştiği bildirildi.

Enflasyondaki son artışın geniş tabanlı olduğu aktarılan açıklamada, enflasyondaki artışın bir kısmının, daha önce tahmin edilenden daha büyük olduğu ortaya çıkan kapasite kısıtlamalarından kaynaklandığı belirtildi.

Bu gelişmelerle Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 4 yükselişle 54.743 puandan, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 6,8 artışla 5.288 puandan günü tamamladı.

Şu sıralarda Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,3 değer kazancıyla 4.069 puandan, Hong Kong'da Hang Seng endeksi ise bir önceki kapanışına göre yüzde 0,3 primle 26.865 puandan işlem görüyor.

Hindistan'da Sensex endeksi ise yüzde 3 artışla 84.108 puan seviyesinde bulunuyor.