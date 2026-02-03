Borsa İstanbul’un en çok konuşulan kağıtlarından biri olan Kiler Holding A.Ş. (KLRHO), son dönemde sergilediği agresif yükseliş grafiği nedeniyle "olağan dışı fiyat ve miktar hareketi" incelemesine tabi tutuldu.

3 Şubat 2026 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bir açıklama gönderen şirket yönetimi, yatırımcıları bilgilendirdi.

ŞİRKETTEN "ÖZEL BİR DURUM YOK" BİLDİRİSİ

Borsa İstanbul’un 2 Şubat tarihli sorgu yazısına yanıt veren Kiler Holding, kamuoyuna açıklanmamış herhangi bir stratejik gelişme, ortaklık veya operasyonel değişiklik bulunmadığını duyurdu.

Açıklamada, fiyat hareketlerinin piyasa dinamikleri çerçevesinde gerçekleştiği ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) tebliği kapsamında saklı tutulan bir bilgi olmadığı vurgulandı.

İSTATİSTİKLER DUDAK UÇUKLATIYOR: YILLIK YÜZDE 1907 GETİRİ

KLRHO hisselerinin performans tablosu, son bir yılda borsa ortalamasının çok üzerinde bir seyir izlediğini gösteriyor:

• Yıllık Performans: Geçtiğimiz yıl 300 TL seviyelerinden el değiştiren hisse, yüzde 1907’lik bir primle tarihi zirvesi olan 647 TL'ye kadar tırmandı.

• Aylık Hareket: Sadece son bir ayda yatırımcısına yüzde 77’nin üzerinde kazandırdı.

• Güncel Durum: Bugün saat 10.45 itibarıyla hisse, yüzde 3,20 değer kazancıyla 580,50 TL seviyesinden işlem görmeye devam ediyor.

YATIRIMCI TEMKİNLİ Mİ OLMALI?

Piyasa analistleri, bir şirketin paylarında bir yıl içerisinde yüzde 1900'ü aşan bir değer artışının ve beraberinde gelen "açıklanacak özel bir durum yok" bildirisinin, hissede spekülatif hareketlere veya yoğun kurumsal ilgiye işaret edebileceğini belirtiyor.

Uzmanlar, 647 TL seviyesindeki zirvenin ardından gelen volatiliteye karşı yatırımcıların teknik destek seviyelerini yakından izlemesi gerektiğini hatırlatıyor.