Haftalık bazda yüzde 4,87 oranında değer kazanan BIST 100 endeksi, kapanışını 14.180,48 puandan gerçekleştirdi.

Hafta boyunca en yüksek 14.320,87 puanı görerek tüm zamanların rekorunu kıran endekste, özellikle perşembe günü yaşanan güçlü yükseliş 14 bin barajının aşılmasında kritik rol oynadı.

Sektörel Performanslar:

• Bankacılık: Haftanın lideri olarak yüzde 7,66 kazanç sağladı.

• Sanayi: Endekse paralel bir yükselişle yüzde 5,24 değer kazandı.

• Holding: Haftayı negatif kapatan nadir sektörlerden biri olarak yüzde 1,04 değer kaybetti.

HAFTANIN ŞAMPİYONLARI VE KAYBEDENLERİ

BIST 100 içerisinde yer alan hisseler arasında bu hafta Qua Granit (QUAGR), sergilediği yüzde 26,02'lik performansla zirveye oturdu.

En Çok Kazandıranlar:

• Qua Granit (QUAGR): Yüzde 26,02

• Şekerbank (SKBNK): Yüzde 20,99

• Kuyaş Yatırım (KUYAS): Yüzde 20,63

EN ÇOK DEĞER KAYBEDENLER

Hafta boyunca sadece 6 hissenin gerilediği piyasada, en sert düşüşü yüzde 23,54 ile Kiler Holding (KLRHO) yaşadı. Onu yüzde 12,85 ile Pasifik Eurasia Lojistik (PASEU) takip etti.

PİYASA DEĞERİ VE İŞLEM HACMİ DEVLERİ

Borsa İstanbul’un en değerli şirketi unvanını 1 trilyon 378 milyar TL piyasa değeriyle ASELSAN (ASELS) korumaya devam ediyor. İşlem hacminde ise liderlik koltuğu değişmedi; Türk Hava Yolları (THYAO) 82,4 milyar TL’lik dev hacmiyle piyasanın lokomotifi oldu.

