Albaraka Türk, 2025 yılına ait özet finansal raporunu kamuoyuyla paylaştı. Açıklanan verilere göre banka, yılı 15 milyar TL seviyesini aşan bir net kar ile kapatırken, operasyonel verimlilik ve varlık büyümesinde çarpıcı rakamlara ulaştı.

KARLILIKTA ÜÇ HANELİ BÜYÜME

Bankanın gelir tablosu incelendiğinde, en dikkat çekici artış net kar kaleminde yaşandı. 2024 yıl sonunda 5,15 milyar TL olan net dönem karı, %191’lik bir artışla 15,01 milyar TL’ye yükseldi. Net Faaliyet Karı ise %192 artarak bankanın ana faaliyet alanlarındaki karlılığını perçinledi.

GELİR KALEMLERİ VE OPERASYONEL PERFORMANS

Albaraka Türk’ün gelirlerindeki artışın sac ayaklarını şu kalemler oluşturdu:

Kar Payı Gelirleri: %59 artışla 66,6 milyar TL'ye ulaştı.

Net Ücret ve Komisyon Gelirleri: %47 artışla 6 milyar TL barajını aştı.

Özkaynaklar: Banka, özkaynaklarını bir önceki çeyreğe göre %20 artırarak 28,6 milyar TL’ye taşıdı.

BİLANÇODA İSTİKRARLI BÜYÜME

Sadece karlılık değil, aktif kalitesi ve büyüklüğü de pozitif sinyaller verdi. 2025/9 dönemine oranla:

Krediler: %11 artışla 212,7 milyar TL’ye,

Toplanan Fonlar: %8 artışla 278 milyar TL’ye yükseldi.

Finansal Varlıklar (Net): %14 artışla 183,3 milyar TL seviyesinde gerçekleşti.