Ücretsiz seyahat hakkından yararlanan vatandaşları taşıyan işletmecilere verilen aylık destek tutarları, illerin statüsüne göre yeniden belirlendi:

• İstanbul ve Ankara: Şehir içi toplu taşıma hizmeti veren her bir ulaşım aracı için ödenen destek 6.210 TL'den 8.073 TL'ye yükseltildi.

• Diğer Büyükşehirler: Büyükşehir statüsündeki illerde faaliyet gösteren araçlar için ödeme tutarı 4.658 TL'den 6.055 TL'ye çıkarıldı.

• Büyükşehir Olmayan İller: Bu illerdeki taşımacılara ödenen miktar 3.726 TL'den 4.844 TL seviyesine ulaştı.

DENİZ YOLU ULAŞIMI DA KAPSAMDA

Düzenleme sadece kara yolu ulaşımını değil, şehir içi yolcu taşımacılığı yapan özel deniz yolu araçlarını da kapsıyor.

Yönetmeliğin 6. maddesinde yapılan değişiklikle, deniz yolu ulaşım araçlarına ödenen aylık destek de 6.055 TL olarak güncellendi.

Özet Destek Tablosu:

Resmi Gazete’de yayımlanan karar, yayımı tarihi itibarıyla yürürlüğe girdi.